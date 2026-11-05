Пиво під душем: найспокійніший ведмідь Аляски отримав нагороду за трапезу під водоспадом

Рейнджери продовжують вручати жартівливі нагороди ведмедям на Алясці — цього разу нагороду отримав найспокійніший ведмідь, який обідав прямо під водоспадом.

Останні кілька тижнів співробітники Лісової служби США у національному лісі Тонгасс продовжують вручати нагороди ведмедям, що мешкають біля струмка Анан-Крік. Раніше цього звання удостоїлася мати-ведмедиця, яка виявляє надмірну опіку, а також ведмідь-інтроверт, який ховається серед каменів, пише Popular Science.

Цього разу рейнджери Лісової служби присудили безіменному ведмедю премію "Shower Beer Award" ("Пиво під душем") за вельми оригінальний вибір місця для обіду. Зазвичай ведмеді, зловивши лосося, не їдять його під бурхливим водоспадом. Однак один чорний ведмідь (Ursus americanus), помічений біля струмка Анан-Крік у національному лісі Тонгасс на Алясці, вирішив влаштуватися прямо під водоспадом, щоб насолодитися своєю здобиччю.

За словами співробітників Лісової служби, спостерігаючи за тим, як цей незворушний чорний ведмідь гризе лосося під струменями води, вони подумали, що це нагадує "пиво під душем". Саме тому й було прийнято рішення присвоїти безіменному ведмедю жартівливий титул.

Зазначимо, що рейнджери національного лісу Тонгасс наразі вручають нагороди "Anan Bear Awards" 39 ведмедям, яких вдалося помітити влітку в центрі спостереження за дикою природою Анан-Крік.

Тонгасс — великий національний ліс у США, що охоплює більшу частину південно-східної Аляски. На цій території розташовані льодовик Менденхолл та пішохідні стежки. Ліс також є домівкою для величезної кількості видів тварин, зокрема орлів і ведмедів.

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