Міф про надмірну лінь найвідомішого ведмедя у світі розвіяно: чому панди зникають

Дослідники, які працюють з пандами, знають, що їхнє головне завдання — зробити так, щоб чисельність представників цього виду зросла. Але чи справді панди настільки ліниві, що не можуть розмножуватися без допомоги людей?

Гігантські панди — одні з найвідоміших ведмедів, які вже давно завоювали репутацію найлінивіших тварин у світі. Більше того, існує думка, що гігантські панди настільки ліниві, що не здатні розмножуватися без втручання людини, пише Popular Science.

Відомо, що сьогодні гігантські панди перебувають на межі вимирання, а тому вчені по всьому світу об’єднують зусилля, щоб не допустити зникнення цілого виду. Ще в 1972 році, коли президент Ніксон повідомив, що до США прибудуть панди Лін-Лін і Сін-Сін, він також заявив, що основна проблема з пандами полягає в тому, що вони нібито "не вміють розмножуватися".

Директор Національного зоопарку Тед Рід знав про цю "проблему зі статевим життям" і був рішуче налаштований знайти рішення. У рамках підготовки до прибуття панд — хоча пара була ще занадто молодою для розмноження — він найняв першу в історії зоопарку наукову співробітницю, Девру Клейман, фахівчиню з репродуктивної біології тварин.

Крім того, Рід часто писав секретарю Смітсонівського інституту Діплону Ріплі про спроби зоопарку домогтися потомства від цих тварин. Цікаво, що співробітники зоопарку та експерти буквально були одержимі темою розмноження панд. Рід сприймав багаторічні невдачі не тільки як особисту поразку, але й у ширшому сенсі.

Для дослідників, які відповідають за розмноження видів, що вимирають, розмови про секс — це частина роботи, особливо коли йдеться про таке складне завдання, як збільшення популяції панд. Схоже, що у випадку з пандами у людей зникають будь-які бар’єри та сором. З іншими видами тварин таке неможливо. Спостереження показують, що подібні прояви у різних тварин у зоопарках, як правило, викликають сором у людей, але це не працює, коли мова йде про панд, які намагаються спаритися.

Але чому так? Дослідники не знають напевно, але припускають, що проблема може полягати в тому, що панди настільки милі, що здаються скоріше втіленням чистоти, ніж чогось непристойного. Таким чином, вчені дійшли висновку, що підвищений інтерес людей до статевого життя великих панд, ймовірно, значною мірою зумовлений поширеним міфом про те, що ці ведмеді абсолютно не мають уявлення про те, як відбувається розмноження.

Однак насправді це твердження є завідомо хибним, оскільки сучасні панди (Ailuropoda melanoleuca) та їхні предки існують на Землі вже мільйони років. У дикій природі тривалість життя панди становить приблизно від п’ятнадцяти до двадцяти років, а отже, для збереження виду протягом століть знадобилося б чимало успішних випадків розмноження.

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