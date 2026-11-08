Вчених здивувало дитинча дуже рідкісного морського гіганта: раніше його ніколи не бачили (фото)

Біля берегів Канади дослідники виявили дитинча дуже рідкісного кита. Воно ховалося від вчених протягом кількох місяців.

Здавалося б, важко не помітити дитинча північноатлантичного гладкого кита (Eubalaena glacialis) вагою понад 6800 кілограмів, але вчені, які вивчають цих дуже рідкісних морських ссавців, не бачили його протягом кількох місяців. Тепер же вони нарешті його виявили, і це дуже хороші новини для виду, який перебуває під загрозою зникнення, пише Phys.

Вчені вперше сфотографували нове дитинча північноатлантичного гладкого кита біля берегів Канади. Це одні з найрідкісніших морських ссавців у світі. Дослідники з Бостонського океанаріуму вважають, що це дитинча кита народилося кілька місяців тому, але весь цей час його не вдавалося виявити. І це при тому, що вздовж східного узбережжя США та Канади протягом весни та літа 2026 року проводилися спостереження як з кораблів, так і з повітря.

Сезон народження дитинчат у північноатлантичних гладких китів триває з листопада по квітень. Цей вид занесено до Червоної книги Міжнародного союзу охорони природи. Він перебуває під загрозою зникнення. Через вкрай малу чисельність популяції північноатлантичних гладких китів, яких налічується всього 384 особини, вчені ведуть пильне спостереження за цими великими морськими ссавцями.

Біля берегів Канади дослідники виявили дитинча дуже рідкісного кита. Воно ховалося від вчених протягом кількох місяців Фото: phys.org

За словами вчених, загальна кількість дитинчат гладких китів, що народилися в поточному сезоні, сягнула 24. Це найпродуктивніший рік для цього виду з 2009 року та четвертий за величиною показник за всю історію спостережень.

Дитинча кита помітили поруч із матір’ю — 38-річною самкою, яка, наскільки відомо вченим, народила вже шосте дитинча. Взимку гладкі кити народжують дитинчат біля південно-східного узбережжя США, а потім вирушають на північ до берегів Канади у пошуках їжі.

Випадки, коли вчені пропускають появу дитинчати гладкого кита, трапляються нечасто, тому це відкриття стало для них приємною несподіванкою.

Хоча точно невідомо, коли і де народилося дитинча кита, у лютому його матір бачили в районі місць розмноження біля південно-східного узбережжя США. Можливо, саме там воно й з’явилося на світ.

Вчені уважно стежать за народженням дитинчат гладких китів, оскільки для виживання цього виду вкрай важливо, щоб щороку на світ з’являлася достатня кількість потомства. Це одні з найрідкісніших великих китів, які часто страждають від зіткнень із суднами та заплутуються в рибальських сітках.

У 2010 році чисельність цього виду почала зменшуватися. У період з 2010 по 2020 рік чисельність популяції зменшилася приблизно на 25 %. Але у 2020 році чисельність популяції почала поступово відновлюватися.

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