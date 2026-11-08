Ученых удивил детеныш очень редкого морского гиганта: раньше его никогда не видели (фото)

У берегов Канады исследователи обнаружили детеныша очень редкого кита. Он скрывался от ученых в течение нескольких месяцев.

Казалось бы, трудно не заметить детеныша североатлантического гладкого кита (Eubalaena glacialis) весом более 6800 килограммов, но ученые, изучающие этих очень редких морских млекопитающих, не видели его на протяжении нескольких месяцев. Теперь же они наконец-то его обнаружили и это очень хорошие новости для вида, который находится под угрозой исчезновения, пишет Phys.

Ученые впервые сфотографировали нового детеныша североатлантического гладкого кита у берегов Канады. Это одни из самых редких морских млекопитающих в мире. Исследователи из Бостонского океанариума считают, что этот детеныш кита родился несколько месяцев назад, но все это время его не удавалось обнаружить. Это при том, что вдоль восточного побережья США и Канады проводились наблюдения как с кораблей, так и с воздуха, в течение весны и лета 2026 года.

Сезон рождения детенышей у североатлантических гладких китов длится с ноября по апрель. Данный вид занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы. Он находится под угрозой исчезновения. Из-за крайне малой численности популяции североатлантических гладких китов, а их насчитывается всего 384 особи, ученые ведут пристальное наблюдение за этими крупными морскими млекопитающими.

У берегов Канады исследователи обнаружили детеныша очень редкого кита. Он скрывался от ученых в течение нескольких месяцев Фото: phys.org

По словам ученых, теперь общее количество детенышей гладких китов, появившихся на свет в текущем сезоне, достигло 24. Это самый продуктивный год для данного вида с 2009 года и четвертый по величине показатель за всю историю наблюдений.

Детеныша кита заметили рядом с матерью — 38-летней самкой, которая родила уже шестого детеныша, насколько известно ученым. Зимой гладкие киты рожают детенышей у юго-восточного побережья США, а затем отправляются на север к берегам Канады в поисках пищи.

Случаи, когда ученые пропускают появление детеныша гладкого кита происходят нечасто, поэтому данное открытие стало приятным сюрпризом для них.

Хотя точно не известно, когда и где родился детеныш кита, в феврале его мать видели в районе мест размножения у юго-восточного побережья США. Возможно, именно там он и появился на свет.

Ученые внимательно следят за рождением детенышей гладких китов, поскольку для выживания этого вида крайне важно, чтобы каждый год на свет появлялось достаточное количество потомства. Это одни из самых редких крупных китов, которые часто страдают от столкновений с кораблями и запутываются в рыболовных сетях.

В 2010 году численность вида начала сокращаться. В период с 2010 по 2020 год популяция уменьшилась примерно на 25%. Но 2020 года численность популяции начала постепенно восстанавливаться.

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