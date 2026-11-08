На китайской космической станции установлен рекорд: зафиксирована самая низкая температура

Это достижение позволит проводить новые эксперименты, которые помогут лучше понять квантовый мир.

При экстремально низких температурах материя начинает вести себя иначе, что создает идеальные условия для изучения квантовой физики и новых состояний вещества. Ученые установили новый температурный рекорд на борту китайской космической станции "Тяньгун". Это достижение позволит проводить новые эксперименты, которые помогут лучше понять квантовый мир. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science, пишет Phys.

При температурах, близких к абсолютному нулю (минус 273,15 градуса Цельсия или 0 Кельвина) атомы образуют облако и это состояние называется конденсат Бозе — Эйнштейна. Это состояние вещества, в котором атомы ведут себя коллективно, как единая квантовая волна. В таком состоянии движение атомов замедляется настолько сильно, что физики могут проводить очень точные измерения квантового мира.

Но охладить атомы до максимально близкого к абсолютному нулю значения очень сложно. На Земле гравитация тянет атомы вниз, из-за чего их становится сложнее удерживать в специальной ловушке, ведь облако рассеивается. Для противодействия гравитации можно использовать магнитную левитацию, но все атомы вынужденно переходят в одно и то же состояние. Использование ловушки на основе сфокусированных лазерных лучей предоставляет физикам гораздо больше гибкости в управлении конденсатом Бозе — Эйнштейна. Но до проведения данного исследования с их помощью еще не удавалось получить конденсат в условиях микрогравитации на космической станции.

Иллюстрация показывает атомы, удерживаемые в оптической ловушке на борту китайской космической станции, где их охладили до самой низкой температуры Фото: phys.org

Авторы нового исследования предположили, что смогут достичь максимально близких к абсолютному нулю температур, если будут удерживать охлажденное облако атомов в оптической ловушке с помощью сфокусированных лазерных лучей в условиях микрогравитации на станции "Тяньгун".

Для этого охладили 20 000 атомов рубидия, в результате чего образовался конденсат Бозе — Эйнштейна. Отслеживая движение облака в трехмерном пространстве, ученые зафиксировали рекордно низкую температуру — 9,7 пикокельвина, что примерно в четыре раза меньше предыдущего рекорда. Для понимания контекста, 9,7 пикокельвина – это на ничтожно маленькое значение выше нуля Кельвина, то есть грубо говоря, это примерно минус 273,14999 градусов Цельсия. Период, в течение которого ученые могли наблюдать такую температуру составил 7 секунд, что намного дольше, чем во время прошлых экспериментов.

По словам ученых, это достижение позволит обеспечить более точные измерения квантового мира, а также проводить новые исследования в области низкотемпературной физики в условиях космоса. Также это может позволить обнаружить и изучить совершенно новые состояния вещества.

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