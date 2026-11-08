Загадочный астероид движется странным образом в космосе: ученые не могут это объяснить

Большинство астероидов ведут себя вполне предсказуемо. Но 1998 KY26 периодически ускоряется.

Небольшой астероид 1998 KY26, шириной примерно 11 метров, периодически ускоряется во время движения вокруг Солнца. Это напоминает поведение кометы. Возможно, он является так называемой темной кометой. В таком случае его движение может быть обусловлено выбросами газов, которые еще не обнаружены. Но теперь ученые выяснили, что это объяснение не подходит, а значит пока непонятно, что происходит с этим загадочным объектом в Солнечной системе. Результаты исследования опубликованы в журнале Icarus, пишет ScienceAlert.

Межпланетное пространство Солнечной системы заполнено астероидами и кометами. Первые представляют собой космические камни, а вторые в основном состоят из льда. Когда лед кометы при нагревании теплом Солнца сублимирует, то есть переходит сразу из твердого в газообразное состояние, вышедший газ придает толчок комете, и она получает ускорение во время движения вокруг Солнца.

Но кометы бывают разными. Так называемые темные кометы получили свое название из-за того, что их кометная активность почти незаметна. Эти объекты выбрасывают газы, но знаменитых кометных хвостов у них нет. Поэтому внешне они не отличаются от астероидов.

Предполагаемая форма астероида 1998 KY26 Фото: ScienceAlert

Одна из гипотез предполагает, что астероид 1998 KY26 может быть темной кометой, ведь он демонстрирует необычное ускорение, направленное перпендикулярно плоскости орбиты. Ученые решили выяснить, так ли это.

Они объединили имеющиеся данные об этом объекте, в частности его размер, орбиту, отражательную способность и предполагаемый состав, чтобы смоделировать температурные показатели как на поверхности, так и в глубине астероида.

Снимок астероида 1998 KY26, полученный в 2025 году с помощью телескопа "Джемини-Юг". Маленькая белая точка в центре – это 1998 KY26 Фото: NOIRLab

Чтобы водяной лед, скрытый внутри космического объекта, мог сохраняться в течение длительного времени, температура должна оставаться ниже минус 128 градусов Цельсия. Но ученые выяснили, что даже в самых холодных участках 1998 KY26 средняя температура на протяжении всего его пути вокруг Солнца составляет не менее минус 61 градус Цельсия. Для сохранения льда внутри кометы это слишком высокая температура. Значит выброс газов не является причиной необычного ускорения.

Что же заставляет KY26 отклоняться от прямолинейной траектории? Возможно, это делает давление солнечного излучения. Солнечный свет оказывает воздействие, которое может быть достаточно мощным, чтобы объяснить наблюдаемое поведение астероида, говорят ученые.

Мы сможем узнать, что происходит с астероидом 1998 KY26 летом 2031 года. Тогда к нему прибудет японский зонд "Хаябуса-2".

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