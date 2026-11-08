Физик случайно обнаружил Х-лучи: проникают сквозь наше тело и могут его спасти или повредить

131 год назад было сделано открытие, которое стало настоящей сенсацией. Каждый человек хоть раз в жизни пользовался результатом этого открытия.

8 ноября 1895 года немецкий физик Вильгельм Рентген случайно обнаружил загадочные Х-лучи. Теперь это известно, как рентгеновское излучение, которое активно используется в медицине, физике и даже астрономии. Но 131 год назад ученые даже не представали, что существует такое необычное излучение, которое с одной стороны может помочь спасти человека, но также может сильно ему навредить, пишет Фокус.

Вильгельм Рентген Фото: Wikipedia

Рентгеновское излучение – что это

Рентгеновские лучи — это один из видов электромагнитного излучения, самым известным представителем которого является видимый свет. Рентгеновское излучение имеет высокую проникающую способность, а потому его используют в рентгеновских аппаратах для наблюдения за состоянием здоровья людей.

Но это излучение также опасно для человека, ведь это один из наиболее распространенных видов радиации. Но опасным считается только рентгеновское излучение определенной интенсивности, которое воздействует на организм в течение достаточно долгого времени.

Также рентгеновское излучение используют в своих исследованиях разнообразных материалов и веществ физики. А астрофизики с помощью этого излучения получают информацию о разнообразных космических объектах и явлениях.

Сейчас мы называем это электромагнитное излучение рентгеновским в честь Вильгельма Рентген, который его впервые обнаружил, но 130 лет назад это были Х-лучи, ведь это было нечто неизвестное и загадочное.

Первый рентгеновский снимок человеческого организма. Кисть руки жены Вильгельма Рентгена Анны Берты Людвиг Фото: Wikipedia

Как было открыто рентгеновское излучение

Вечером 8 ноября 1895 года немецкий физик Вильгельм Рентген (1845–1923) как обычно, работал в своей лаборатории, занимаясь изучением катодных лучей с помощью катодно-лучевой трубки.

Ученый заметил, что находившийся вблизи катодно-лучевой трубки экран, покрытый платиносинеродистым барием, начинает светится в темной комнате. То есть не было и естественного света, ни электрического. При этом катодно-лучевая трубка была выключена, как считал ученый, и закрыта черным чехлом из картона. Но оказалось, что Рентген забыл выключить катодную трубку и она выпускает какие-то лучи, которые освещают экран.

Рентген пытался блокировать эти лучи разными предметами, но у него ничего не получилось: лучи проходили сквозь предметы. Когда Рентген поднес руку к трубке, он заметил, что на изображении, проецируемом на экран, видны его кости. Таким образом он открыл новый вид электромагнитного излучения, который физик назвал Х-лучи.

Рентгенограмма грудной клетки человека Фото: Wikipedia

Как мир узнал о рентгеновском излучении

Рентген почти два месяца занимался исследованием загадочных Х-лучей. 28 декабря 1895 года он опубликовал статью в научном журнале, где сообщил о новом виде излучения. Также ученый разослал результаты своих исследований с фотографиями ведущим физикам Европы. Уже в январе 1896 года физики не только Европы, но ми Америки активно обсуждали загадочные Х-лучи, которые получили название лучи Рентгена.

Эти лучи быстро нашли практическое применение в медицине и физике. Со временем, уже в XX веке, были созданы первые рентгеновские аппараты, помогающие, например, наблюдать переломы костей или исследовать состояние легких.

Где применяется рентгеновское излучение

Кроме медицины и астрономии рентгеновские лучи используют в разнообразных сферах.

С их помощью модно обнаружить дефекты в разнообразных изделиях, например, созданных из металла. В материаловедении и химии рентгеновские лучи используют для изучения состава вещества на атомном уровне.

В аэропортах рентгеновское излучение позволяет увидеть, что находится внутри чемоданов пассажиров, ведь иногда там могут быть очень опасные предметы.

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