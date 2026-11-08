Загадковий астероїд рухається у космосі дивним чином: вчені не можуть цього пояснити

Більшість астероїдів поводяться цілком передбачувано. Але 1998 KY26 періодично прискорюється.

Невеликий астероїд 1998 KY26, шириною приблизно 11 метрів, періодично прискорюється під час руху навколо Сонця. Це нагадує поведінку комети. Можливо, він є так званою темною кометою. У такому разі його рух може бути зумовлений викидами газів, які ще не виявлено. Але тепер вчені з’ясували, що це пояснення не підходить, а отже, поки що незрозуміло, що відбувається з цим загадковим об’єктом у Сонячній системі. Результати дослідження опубліковано в журналі Icarus, пише ScienceAlert.

Міжпланетний простір Сонячної системи заповнений астероїдами та кометами. Перші — це космічні камені, а другі в основному складаються з льоду. Коли лід комети під час нагрівання теплом Сонця сублімується, тобто переходить одразу з твердого стану в газоподібний, газ, що виділяється, надає кометі імпульс, і вона отримує прискорення під час руху навколо Сонця.

Але комети бувають різними. Так звані темні комети отримали свою назву через те, що їхня кометна активність майже непомітна. Ці об’єкти викидають гази, але знаменитих кометних хвостів у них немає. Тому зовні вони не відрізняються від астероїдів.

Передбачувана форма астероїда 1998 KY26 Фото: ScienceAlert

Одна з гіпотез передбачає, що астероїд 1998 KY26 може бути темною кометою, адже він демонструє незвичайне прискорення, спрямоване перпендикулярно до площини орбіти. Вчені вирішили з’ясувати, чи це справді так.

Вони об’єднали наявні дані про цей об’єкт, зокрема його розмір, орбіту, відбивну здатність та ймовірний склад, щоб змоделювати температурні показники як на поверхні, так і в глибині астероїда.

Знімок астероїда 1998 KY26, зроблений у 2025 році за допомогою телескопа "Джеміні-Південь". Маленька біла крапка в центрі — це 1998 KY26 Фото: комета

Щоб водяний лід, прихований усередині космічного об’єкта, міг зберігатися протягом тривалого часу, температура має залишатися нижчою за мінус 128 градусів Цельсія. Але вчені з'ясували, що навіть у найхолодніших ділянках 1998 KY26 середня температура протягом усього його шляху навколо Сонця становить не менше мінус 61 градус Цельсія. Для збереження льоду всередині комети це занадто висока температура. Отже, викид газів не є причиною незвичайного прискорення.

Що ж змушує KY26 відхилятися від прямолінійної траєкторії? Можливо, це спричиняє тиск сонячного випромінювання. Сонячне світло чинить вплив, який може бути достатньо сильним, щоб пояснити спостережувану поведінку астероїда, зазначають вчені.

Ми зможемо дізнатися, що відбувається з астероїдом 1998 KY26 влітку 2031 року. Тоді до нього прибуде японський зонд "Хаябуса-2".

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