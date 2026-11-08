На глубине 4000 метров обнаружен новый кальмар: делает то, чего никогда не видели (видео)

В глубинах Тихого океана ученые заметили кальмара неизвестного вида. Раньше такое поведение кальмаров не наблюдали.

В Тихом океане на глубине более 4000 метров ученые обнаружили кальмара, который принадлежит к неизвестному виду. Он зарыл голову в илистое морское дно, оставив щупальца торчать наружу, словно палочки для еды. Такое поведение раньше ученые не наблюдали у кальмаров и пока не знают, чем оно объясняется. Результаты исследования опубликованы в журнале Ecology, пишет IFLScience.

Глубины океана остаются одной из последних неразгаданных тайн на Земле. Около 66% поверхности нашей планеты приходится на глубоководный океан, но ученые изучили всего 0,001% этого пространства.

Неудивительно, что на глубине более 4000 метров можно столкнуться с чем-то совершенно неожиданным. Именно это произошло с учеными из Национального океанографического центра (Великобритания) во время экспедиции в зону Кларион-Клиппертон, где использовался дистанционно управляемый подводный аппарат.

Зона Кларион-Клиппертон — это глубоководная равнина в северо-восточной части Тихого океана, которая привлекает горнодобывающие компании своими богатыми запасами редких минералов. Целью экспедиции было изучение экологических последствий глубоководной добычи полезных ископаемых, но камеры подводного аппарата запечатлели нечто иное.

То, что ученые сначала приняли за морскую губку, оказалось кальмаром, который совершал действия, ранее не зафиксированные ни у одного кальмара или осьминога.

Кальмар зарылся в донный ил, перевернувшись "вверх ногами", при этом два его длинных щупальца свободно покачивались в толще воды. Подобного поведения головоногих моллюсков ученые еще не видели. Возможно, это способ маскировки, чтобы спастись от хищников, но также возможно, что таким образом кальмар подманивает ничего не подозревающих ракообразных, чтобы затем схватить их и сделать своей добычей.

То, что многие глубоководные обитатели зарываются в донный ил, ученым известно. Это делают также некоторые головоногие моллюски. Но никто не делает это таким образом, как этот кальмар. Ученые считают, что это представитель семейства Mastigotheuthidae, но пока неясно, к какому именно виду относится этот кальмар. Возможно, это совершенно новый вид.

Данное исследование показывает, что ученые все еще очень мало знают о том, как устроена жизнь в глубинах океана.

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