Обнаружен новый вид насекомых: эти жуки всю жизнь проводят в паутине паука (фото)

Это крошечное существо ведет рискованный образ жизни, ведь рядом всегда находится более крупный хищник.

Ученые обнаружили в Китае новый вид паутинных насекомых. Эти крошечные жуки живут в паутине и повсюду следуют за ее хозяином — пауком. Вероятно, эти насекомые настолько малы, что паук просто не считает их добычей. Результаты исследования опубликованы в журнале ZooKeys, пишет New Scientist.

Китайские ученые обнаружили новый вид насекомых — Heissophila sinica. Эти крошечные жуки, длиной около миллиметра, относятся к группе паутинных жуков. Эти миниатюрные хищники ловко передвигаются по нитям паутины и, кажется, их не замечает паук, в паутине которого они обитают.

Паутинные насекомые встречаются редко, живут во многих тропических регионах мира, но большинство видов обнаружено именно в Китае.

Сравнив внешние признаки обнаруженных крошечных жуков с характеристиками уже известных видов, ученые пришли к выводу, что перед ними новый, ранее неизвестный вид. Представители Heissophila sinica меньше своих ближайших родственников, обитающих преимущественно в Юго-Восточной Азии.

Heissophila sinica Фото: New Scientist

По словам ученых, эти жуки используют в качестве среды обитания временные микроструктуры, создаваемые пауками во время плетения паутины. Значительная разница в размерах между пауком и Heissophila sinica, вероятно, спасает последних от того, чтобы они стали добычей более крупного хищника.

Исследователи выяснили, что крошечные паутинные жуки совсем не избегают пауков, наоборот, им нравится следовать за ними. Но причины этого пока неизвестны.

Эти насекомые питаются остатками пищи, которые остаются после трапезы паука, а также поедают клещей, живущих в паутине.

Ученые пока не знают, приносят ли эти насекомые паукам больше пользы или вреда. Возможно также, что они практически не влияют на жизнь пауков.

Как показало исследование, вероятно, эти насекомые проводят всю свою жизнь в паутине. Ученые нашли в паутине одновременно яйца, личинок и взрослых особей. Пока не до конца ясно, как именно им удается передвигаться по нитям паутины, не прилипая к ним. Секрет может крыться в необычном строении их лапок.

Авторы исследования планируют расширить сбор образцов таких жуков, чтобы лучше понять эволюцию этих загадочных обитателей паутины.

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