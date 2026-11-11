Потрібно виправити помилки: вчені нарешті з'ясували, чому кішки нявкають

У новому дослідженні вчені нарешті поставили крапку в давній суперечці про те, чому кішки нявкають і чого насправді вони хочуть від людей у цей момент.

Люди і кішки тисячоліттями живуть пліч-о-пліч, проте нам все ще дуже мало відомо про наших вихованців. Одним з головних питань є те, чому кішки нявкають — нові дані вказують на те, що у вашої кішки, схоже, є претензії до якості "сервісу", що надається вам, пише Science Alert.

У новому дослідженні вченим нарешті вдалося довести, що наші кішки нявкають, оскільки її щось не влаштовує — простіше кажучи, наші вихованці вимагають, щоб ми виправили помилки у їхньому світі. Всі ці крики, крики, завивання та нявкання — мабуть, не просто висловлення невдоволення навколишнім світом, а цілеспрямована спроба привернути увагу людини, щоб вона все виправила.

Фахівці з поведінки тварин з Університету Сан-Паулу (Бразилія) створили проблемну ситуацію для 38 домашніх кішок і поспостерігали, як ті поводяться — у присутності своїх господарів і без них. Результати показали, що в присутності власників кішки нявкають у чотири рази активніше.

Автори стверджують, що наші вихованці, по суті, сприймають нас як щось на кшталт "служби з усунення несправностей". Результати також показують, що нявкання грає комунікативну роль у спілкуванні кішок з людьми.

Зазначимо, що в арсеналі кішок є безліч різноманітних і дуже тонких способів спілкування, але один з них, ймовірно, був спеціально розвинений для взаємодії з людьми — істотами, які не завжди здатні вловити більш делікатні сигнали. Йдеться про нявкання.

Відомо, що кішки досить часто і голосно нявкають у присутності людей, тоді як у суспільстві родичів роблять це вкрай рідко. Більше того, бездомні кішки м'яукають набагато рідше, ніж домашні, що вказує на зв'язок цієї поведінки саме з близькістю до людини.

Вчені припускали, що за допомогою нявкання кішки спонукають людей до дій: існують різні види звукових сигналів — щоб попросити їжу, ласку або відчинити зачинені двері. Однак є різниця між тим, щоб просто кричати від роздратування, і тим, щоб цілеспрямовано "кликати дворецького", вимагаючи вирішити проблему.

Результати були отримані в ході спостережень за 38 домашніми кішками, яким запропонували завдання, яке вони не могли вирішити без допомоги людини. Наприклад, улюблені ласощі поміщали у невеликий пластиковий контейнер з отворами — тварини відчували запах, але не могли дістати його самотужки.

Вчені спостерігали за поведінкою кішок протягом однієї хвилини у двох різних ситуаціях: у присутності людини, яка звертала на тварину увагу, та у порожній кімнаті, де людей не було. Якщо поряд була людина, якій можна було поскаржитися, кішки починали активно подавати голос.

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