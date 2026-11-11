Требует исправить ошибки: ученые наконец выяснили, почему кошки мяукают

В новом исследовании ученые наконец поставили точку в давнем споре о том, почему кошки мяукают и чего на самом деле они хотят от людей в этот момент.

Люди и кошки тысячелетиями живут бок о бок, однако нам все еще очень мало известно о наших питомцах. Одним из главных вопросов является то, почему кошки мяукают — новые данные указывают на то, что у вашей кошки, похоже, есть претензии к качеству предоставляемого вам "сервиса", пишет Science Alert.

В новом исследовании ученым наконец удалось доказать, что наши кошки мяукают, поскольку ее что-то не устраивает — проще говоря, наши питомцы требуют, чтобы мы исправили ошибки в их мире. Все эти вопли, крики, завывания и мяуканье — вероятно, не просто выражение недовольства окружающим миром, а целенаправленная попытка привлечь внимание человека, чтобы он все исправил.

Специалисты по поведению животных из Университета Сан-Паулу (Бразилия) создали проблемную ситуацию для 38 домашних кошек и пронаблюдали, как те себя ведут — в присутствии своих хозяев и без них. Результаты показали, что в присутствии владельцев кошки мяукают в четыре раза активнее.

Авторы утверждают, что наши питомцы, по сути, воспринимают нас, как нечто вроде "службы по устранению неполадок". Результаты также показывают, что мяуканье играет коммуникативную роль в общении кошек с людьми.

Отметим, что в арсенале кошек есть множество разнообразных и зачастую очень тонких способов общения, но один из них, вероятно, был специально развит для взаимодействия с людьми — существами, которые не всегда способны уловить более деликатные сигналы. Речь идет о мяуканье.

Известно, что кошки довольно часто и громко мяукают в присутствии людей, в то время как в обществе сородичей делают это крайне редко. Более того, бездомные кошки мяукают гораздо реже, чем домашние, что указывает на связь этого поведения именно с близостью к человеку.

Ученые предполагали, что с помощью мяуканья кошки побуждают людей к действиям: существуют разные виды звуковых сигналов — чтобы попросить еду, ласку или открыть закрытую дверь. Однако есть разница между тем, чтобы просто вопить от раздражения, и тем, чтобы целенаправленно "звать дворецкого", требуя решить возникшую проблему.

Результаты были получены в ходе наблюдений за 38 домашними кошками, которым предложили задачу, которые они не могли решить без помощи человека. Например, любимое лакомство помещали в небольшой пластиковый контейнер с отверстиями — животные чувствовали запах, но не могли достать его своими силами.

Ученые наблюдали за поведением кошек в течение одной минуты в двух разных ситуациях: в присутствии человека, который обращал на животное внимание, и в пустой комнате, где людей не было. Если рядом был человек, которому можно было "пожаловаться", кошки начинали активно подавать голос.

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