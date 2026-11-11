Королева матриархата: самой большой и прекрасной медведице Аляски вручили награду (видео)

Знаменитая медведица по имени Волверин стала обладательницей премии "Большая и прекрасная" (Big & Beautiful Award) 2026 года.

Последние несколько недель сотрудники Лесной службы США, работающие в национальном лесу Тонгасс на юго-востоке Аляски, вручают награды 39 черным и бурым медведям, обитающим у ручья Анан — премия получила название "Медведи Анана" (Anan Bear Awards). На этот раз титула удостоилась медведица по имени Волверин, пишет Popular Science.

По словам ученых, медведи — довольно крупные животные. В зависимости от времени года и пола, вес черного медведя (Ursus americanus) обычно варьируется от 40 до 225 килограммов, а вес бурых медведей (Ursus arctos), как правило, достигает от 270 до 400 килограммов. Однако в этом году настоящей королевой среди упитанных медведей стала черная медведица по имени Волверин — в знак признания ей вручили титул "Большая и прекрасная" 2026 года.

Рейнджеры отмечают, что эта медведица подолгу позирует на камне, словно специально позволяя посетителям наблюдательного пункта "Анан" (Anan Wildlife Observatory) сделать удачные кадры. Волверин считается одной из самых красивых медведиц в этом регионе: ее отличительной чертой является светлое пятно на груди в форме буквы V. Самка также выделяется даже среди других черных медведей: у нее тело, формой напоминающее картофелину, и особенно округлые ягодицы. Благодаря своему мастерству в ловле рыбы Волверин стала одной из самых крупных медведиц сезона 2026 года — настоящей доминирующей "матриархиней".

Упитанные медведицы — хорошие новости, поскольку это может означать, что в следующем году у них появятся медвежата. Дело в том, что у медведей существует механизм так называемой "задержанной имплантации": спаривание происходит весной, но эмбрионы прикрепляются к стенке матки только осенью — и только в том случае, если медведица набрала достаточно жира.

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