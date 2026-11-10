Сидит в реке, посреди снега, и ловит рыбу: победителю "Недели толстых медведей" посвятили фильм

В новом фильме "Любовные послания Отису" (Love Letters to Otis) рассказана история о жизни невероятно спокойного бурого медведя, который стал первым победителем "Недели толстых медведей".

Более 10 лет назад толстый бурый медведь № 480, которого ласково прозвали Отисом, покорил миллионы сердец и стал первым в истории победителем "Недели толстых медведей" (Fat Bear Week). Неделями люди наблюдали за медведями из национального парка и заповедника Катмай на Аляске с помощью прямой трансляции, а затем выбрали победителя, пишет Popular Science.

Сегодня ресурс explore.org представил видеопосвящение этому замечательному представителю бурых медведей (Ursus arctos). Речь о короткометражном фильме "Любовные послания Отису": видео начинается с кадров 2013 года — одного из первых появлений медведя в прямо трансляции — и прослеживает, как Отис помогал людям скрасить досуг во время локдаунов, вызванных пандемией COVID-19.

В короткометражке также показаны художественные работы, вдохновленные Отисом: их присылали поклонники сотрудникам парка Катмай. Видео также показывает уникальную и невозмутимую манеру охоты Отиса, а также рассказывает о трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться в преклонном возрасте. Увы, Отис скончался в 2024 году. Отметим, что точная причина смерти любимца публики до сих пор неизвестна, но сотрудники парка считают, что самец умер от естественных причин, связанных со старостью.

По словам Майка Фитца, бывшего рейнджера Службы национальных парков и натуралиста проекта explore.org, непоколебимое терпение и целеустремленность Отиса во время рыбалки у водопада Брукс-Фолс дарили многим людям чувство спокойствия. Любопытно, что именно благодаря бурого медведя Отиса люди полюбили реку Брукс и ее медведей, что также помогло привлечь внимание к защите популяции лосося.

Директор по новым медиа Кэндис Раш также поделилась своим особенно ярким воспоминанием: в октябре 2021 года большинство медведей уже ушли с реки, а тут началась сильная снежная буря, но не Отис. Самец совершенно невозмутимо сидел в реке, посреди снега, и рыбачил. В 2014 году Отис, как известно, также стал первым победителем конкурса "Вторник толстых медведей" (Fat Bear Tuesday) — события, которое впоследствии переросло в популярную "Неделю толстых медведей" (Fat Bear Week).

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