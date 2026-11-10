Сидить у річці, посеред снігу, та ловить рибу: переможцю "Тижня товстих ведмедів" присвятили фільм

У новому фільмі "Любовні послання Отісу" (Love Letters to Otis) розповіли історію про життя неймовірно спокійного бурого ведмедя, який став першим переможцем "Тижня товстих ведмедів".

Більше 10 років тому товстий бурий ведмідь № 480, якого ласкаво прозвали Отісом, підкорив мільйони сердець і став першим в історії переможцем Тижня товстих ведмедів (Fat Bear Week). Тижнями люди спостерігали за ведмедями з національного парку та заповідника Катмай на Алясці за допомогою прямої трансляції, а потім обрали переможця, пише Popular Science.

Сьогодні ресурс explore.org представив відеоприсвяту цьому чудовому представнику бурих ведмедів (Ursus arctos). Йдеться про короткометражний фільм "Любовні послання Отісу": відео починається з кадрів 2013 року — однієї з перших появ ведмедя у прямо трансляції — і простежує, як Отіс допомагав людям скрасити дозвілля під час локдаунів, викликаних пандемією COVID-19.

У короткометражці також показані мистецькі роботи, натхненні Отісом: їх надсилали шанувальники працівникам парку Катмай. Відео також показує унікальну та незворушну манеру полювання Отіса, а також розповідає про труднощі, з якими йому довелося зіткнутися у похилому віці. На жаль, Отіс помер у 2024 році. Зазначимо, що точна причина смерті улюбленця публіки досі невідома, але працівники парку вважають, що самець помер від природних причин, пов'язаних із старістю.

За словами Майка Фітца, колишнього рейнджера Служби національних парків та натураліста проекту explore.org, непохитне терпіння та цілеспрямованість Отіса під час риболовлі біля водоспаду Брукс-Фолс дарували багатьом людям почуття спокою. Цікаво, що завдяки бурого ведмедя Отіса люди полюбили річку Брукс та її ведмедів, що також допомогло привернути увагу до захисту популяції лосося.

Директор із нових медіа Кендіс Раш також поділилася своїм особливо яскравим спогадом: у жовтні 2021 року більшість ведмедів уже пішли з річки, а тут почалася сильна снігова буря, але не Отіс. Самець незворушно сидів у річці, посеред снігу, і рибалив. У 2014 році Отіс, як відомо, також став першим переможцем конкурсу "Вівторок товстих ведмедів" (Fat Bear Tuesday) — події, яка згодом переросла в популярний "Тиждень товстих ведмедів" (Fat Bear Week).

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