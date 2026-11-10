Найдокучливіший брат у світі: неймовірно приставний чорний ведмідь Аляски отримав нагороду (відео)

Жахливий чорний ведмідь на прізвисько Наггет, який мешкає на Алясці, був удостоєний жартівливої нагороди "Найдокучливіший брат" 2026 року.

Люди, у яких є брати чи сестри, знає, що вони можуть одночасно і найкращими союзниками, і найлютішими ворогами. Спостереження показують, що цей принцип застосовний і до ведмежих сімейств — співробітники Лісової служби США вручили ще один жартівливий титул чорному ведмедеві, що мешкає на Алясці, пише Popular Science.

Цього літа маленький чорний ведмідь (Ursus americanus) на прізвисько Наггет наочно продемонстрував, що цей принцип поширений не лише серед людей, а й серед ведмедів. Рейнджери відзначають, що Наггет відрізняється дуже скромними розмірами, незвичайним забарвленням навколо очей, що нагадує окуляри, і рудуватою шерстю, яка ближче до кінця літа темніє, стаючи чорною. А ще він любить лізти до своїх братів та сестер.

Зазначимо, що цього літа співробітники Лісової служби США в національному лісі Тонгасс, на південному сході Аляски, спостерігали, як Наггет постійно задирав свого набагато більшого і неймовірно терплячого брата на прізвисько Кресент. Саме за ці вибрики Наггет і був удостоєний жартівливого звання "Найдокучливіший брат" 2026 року.

За словами доглядачів парку, взаємодія тривала близько півгодини: Наггет постійно підкрадався до Кресета, тицяв у нього, після чого тварини починали жартівливо боротися. По суті, це було схоже на звичайну метушню між братами — доти, доки старшому це остаточно не набридало. У екосистемах, що добре збереглися, і рекреаційних зонах національних лісів, таких як Тонгасс, можна стати свідком подібних сцен.

Зазначимо, що співробітники національного лісу Тонгасс зараз вручають "Ведмедячі премії Анана" (Anan Bear Awards) — їх удостоїлися 39 ведмедів, помічених цього літа в центрі спостереження за дикою природою Анан (Anan Wildlife Observatory) на Алясці.

Інші новини науки