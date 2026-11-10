Справжній бойовик: білоголовий орлан захистив кохану та гніздо від непроханого гостя (відео)

Дослідники спостерігали за гніздом білоголового орлана на ім'я Шед, коли йому довелося відганяти від гнізда іншого самця.

У Південній Каліфорнії вчені цілодобово спостерігають трансляцію гнізда білоголового орлана на ім'я Шедоу. Вперше за дні тижня спостережень їм вдалося сфотографувати дуже цікаву сцену: на відео були зображені звуки, що видаються знаменитим у Мережі білоголовим орланом (Haliaeetus leucocephalus) на прізвисько Шедоу. Цікаво, що поряд також було помічено і його можливу супутницю, самку на ім'я Кейді, яка опустилася в гніздо, пише Popular Science.

Далі почалося все найцікавіше. Якоїсь миті вчені помітили, що Кейді насторожилася: зверху за гніздом спостерігав інший орлан. Шедоу миттєво відреагував гучними криками і промчав повз гніздо — чужинець ненадовго пішов за ним, але незабаром він розвернувся і знову попрямував до гнізда. Кейді подала кілька сигналів Шедоу і поспішно вилетіла з гнізда — в цей момент непроханий гість спробував сісти на гілки прямо над нею. Шедоу повернувся, вставши між Кейді та порушником, після чого всі три птахи полетіли. Зрештою, Шедоу влаштувався на сусідньому дереві і, продовжуючи "нести вахту", видав гучний крик.

За словами співробітників некомерційної організації Friends of Big Bear Valley (FOBBV), вчорашня коротка сутичка наочно показала, як Шедоу та Кейді спільно захищають своє гніздо, а також один одного. Зазначимо, що поки незрозуміло, чи стануть Шедоу і Кейді парою цього сезону, проте вчені сподіваються, що це все ж таки відбудеться. Сезон гніздування білоголових орланів офіційно починається у вересні і триває понад півроку — аж до того моменту, коли пташенята починають літати. Яйця зазвичай відкладаються у січні.

Дослідники також зазначають, що вони давно спостерігають за самцем Шедоу. Вже відомо, що самець є досвідченим майстром-будівельником, який знає, коли час наводити лад у гнізді, перекладати гілки або зміцнювати краї, створюючи щось схоже на "захисний бар'єр".

Зазначимо, що самка Кейді раніше була відома як KD1. Самуц окольцували, коли помітили в долині Біг-Бер після смерті Джекі, колишньої партнерки орлана на ім'я Шедоу. Вона народилася 2022 року приблизно за 113 кілометрів від озера Біг-Бер.

Кейді була окольцована в рамках програми Управління водних ресурсів округу Оріндж про відстеження орланів, що народилися у цьому регіоні. Кільця допомагають біологам спостерігати за птахами та стежити за їхнім життям із плином часу. Зараз на голові у Кейді є чорна пляма, але, можливо, вона залишиться там не назавжди: або у неї ще не повністю виросло біле пір'я, або це просто деревна смола або бруд. На лапах вона також має два невеликі кільця: одне — металеве, а інше — лавандового кольору з маркуванням "KD1".

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