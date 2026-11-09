Вагою близько 30 кг: 35 мільйонів років тому болотами Таїланду бродив гігантський щур (фото)

Дослідники виявили та дослідили скам’янілі кістки гігантського доісторичного гризуна, який мешкав у прісноводних болотах Таїланду десятки мільйонів років тому.

Вчені досліджували вугільну шахту в тайській провінції Крабі, коли в темряві натрапили на щось блискуче й біле. Їм пощастило — перед ними лежав зуб стародавнього гігантського гризуна. Загалом команда виявила два зуби: другий нижній корінний зуб і нижній різець. Але на той момент ніхто точно не знав, якому виду вони могли належати, пише IFLScience.

Тепер, завдяки спільній роботі вчених із Таїланду, Франції та Канади, було проведено ретельний аналіз. За словами геолога Панніпа Тіана, спочатку вони з колегами припустили, що це кістка, але згодом з’ясувалося, що це зуб гігантської щури.

Зазначимо, що гризуни — найчисленніша група ссавців, яка вирізняється неймовірним розмаїттям екологічних ніш та моделей поведінки. Проте більшість із них — дрібні або середні тварини, а поява справді великих видів була рідкісним винятком у процесі їхньої еволюції.

Вчені вважають, що знайдені в шахті зуби належали новому виду гігантських гризунів, які мешкали тут 33–35 мільйонів років тому. Очікується, що вага такої тварини становила близько 30 кілометрів — для порівняння, це майже вдвічі менше, ніж у капібари.

Вчені визнають, що досить складно судити про розміри тіла, маючи лише два зуби, але їм все ж вдалося розрахувати можливий діапазон ваги, використовуючи сім математичних рівнянь, що пов’язують розміри тіла відомих гризунів із розміром їхніх зубів. Застосування семи рівнянь до Yakamys дозволило оцінити масу тіла тварини: значення варіюються від 21,4 до 47,3 кг, при середньому показнику 31,6 кг і медіанному значенні 28,6 кг. Оцінки, засновані на параметрах нижнього різця, склали від 28,2 до 47,3 кг, тоді як розрахунки на основі другого нижнього корінного зуба дали діапазон від 21,4 до 41,5 кг

За словами вчених, сучасні капібари мешкають у Південній Америці, проте цей древній вид мешкав у прісноводних болотах на території сучасного Таїланду. Вважається, що він належав до вимерлого сімейства Ischyromyidae — однієї з найдавніших таксономічних груп гризунів. Представники цього сімейства були широко поширені в Північній Америці та Європі, проте в азіатській палеонтологічній літописі зустрічаються набагато рідше.

Хоча визначити спосіб життя тварини, маючи в розпорядженні лише два зуби, вкрай складно, дослідники вважають, що цей гризун міг мешкати на берегах озер і, можливо, вів спосіб життя, схожий на спосіб життя сучасних капібар.

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