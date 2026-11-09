Весом около 30 кг: 35 млн лет назад по болотам Таиланда бродила гигантская крыса (фото)

Исследователи обнаружили и изучили окаменелые кости гигантского доисторического грызуна, обитавшего в пресноводных болотах Таиланда десятки миллионов лет тому.

Ученые исследовали угольную шахту в тайской провинции Краби, когда наткнулись в темноте на нечто блестящее и белое. Им посчастливилось — перед ними был зуб древнего гигантского грызуна. В общей сложности команда обнаружила два зуба: второй нижний коренной зуб и нижний резец. Но в тот момент никто точно не знал, какому виду они могли принадлежать, пишет IFLScience.

Теперь, благодаря совместной работе ученых из Таиланда, Франции и Канады, был проведен тщательный анализ. По словам геолога Паннипа Тиана, изначально они с коллегами предположили, что это кость, но позже стало известно, что это зуб гигантской крысы.

Отметим, что грызуны — самая многочисленная группа млекопитающих, отличающаяся невероятным разнообразием экологических ниш и моделей поведения. Тем не менее, большинство из них — мелкие или средние животные, но появление по-настоящему крупных видов было редким исключением в ходе их эволюции.

Ученые полагают, что найденные в шахте зубы принадлежали новому виду гигантских грызунов, обитавших здесь 33-35 миллионов лет назад. Ожидается, что вес такого животного составлял около 30 километров — для сравнения, это почти вдвое меньше капибары.

Ученые признают, что довольно сложно судить о размерах тела, имея лишь два зуба, но им все же удалось рассчитать возможный диапазон веса, используя семь математических уравнений, связывающих размеры тела известных грызунов с величиной их зубов. Применение семи уравнений к Yakamys позволило оценить массу тела животного: значения варьируются от 21,4 до 47,3 кг, при среднем показателе 31,6 кг и медианном значении 28,6 кг. Оценки, основанные на параметрах нижнего резца, составили от 28,2 до 47,3 кг, тогда как расчеты на основе второго нижнего коренного зуба дали диапазон от 21,4 до 41,5 кг

По словам ученых, современные капибары обитают в Южной Америке, однако этот древний вид обитал в пресноводных болотах на территории нынешнего Таиланда. Считается, что он принадлежал к вымершему семейству Ischyromyidae — одной из самых ранних таксономических групп грызунов. Представители этого семейства были широко распространены в Северной Америке и Европе, однако в азиатской палеонтологической летописи встречаются гораздо реже.

Хотя определить образ жизни животного, имея в распоряжении лишь два зуба, крайне сложно, исследователи полагают, что этот грызун мог обитать на берегах озер и, возможно, вел образ жизни, схожий с образом жизни современных капибар.

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