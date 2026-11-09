Иисуса предлагали признать "богом" спустя всего пару лет после распятия: так сказано в древнем тексте

Исследователь утверждает, что древние тексты содержат «исторические свидетельства» того, что после распятия Христа намеревались признать божеством.

Исследователь Луиджи Зито утверждает, что в древних текстах упоминается о попытке римского императора признать Иисуса божеством спустя всего несколько лет после его распятия. Эксперт анализирует достоверность этих свидетельств и их соответствие римским политическим практикам, пишет Daily Mail.

Основным источником в тексте выступает христианский автор Тетуллиан. Он утверждал, что император Тиберий получил из Палестины донесения о божественной природе Христа и поддержал идею признать его "богом". Впрочем, римский сенат отверг это предложение.

В исследовании говорится, что обсуждение в сенате, вероятно, могло состояться около 5 года нашей эры — примерно через два года после смерти Иисуса. При этом сам Тертуллиан написал свой труд более чем 150 лет спустя. Оригинального постановления сената, которое могло бы независимо подтвердить этот рассказ, увы, не сохранилось.

По словам Луиджи Зито, Тиберий, вероятно, мог рассматривать признание последователей Иисуса как способ ослабить религиозную напряженность в Иудее, а также взять зарождающееся движение под защиту и контроль Рима. Проще говоря, такое предложение, вероятно, было политической стратегией, направленной на поддержание стабильности, а не свидетельством того, что сам император стал христианином.

Зито также отмечает, что возникшие разногласия вполне логичны с политической точки зрения, поскольку полномочия императора и сената частично пересекались, что могло приводить к конфликтам по вопросам официального признания тех или иных божеств. Однако исследователь считает, что в основе Тертуллиана вполне может лежать реальное событие.

Юридические аспекты этого вопроса рассматриваются в контексте основных направлений историко-критических исследований. Это указывает на то, что упомянутое решение сената предполагает не только историческое существование Иисуса Христа, но также и наличие развитой христологии — представления о его божественности, сложившегося уже в первое десятилетие после его смерти.

По словам Зито, если это событие действительно имело место, это означает, что вера в божественность Христа проникла в высшие эшелоны римской власти всего через несколько лет после его смерти. Тиберий правил Римской империей с 14 по 37 год нашей эры — в тот период, когда Понтий Пилат управлял Иудеей, а Иисус был распят.

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