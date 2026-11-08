Очень любили красную краску: ученые обнаружили возможную причину краха цивилизации майя

Майя использовали так много красной краски, что отравили свои водоемы ртутью. Это может быть одной из причин краха древней цивилизации.

Ученые обнаружили чрезвычайно высокий уровень содержания ртути в донных отложениях в озерах на территории Мексики, где жили древние майя. Они использовали настолько большое количество красной краски, что отравили ртутью озера и другие источники пресной воды. Причиной стал киноварь. Это красный минерал, который является сульфидом ртути. Его использовали в качестве пигмента для получения красной краски. Остатки краски попадали в водоемы и происходило заражение воды в течение столетий, считают ученые. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances, пишет Live Science.

Древние майя – это народ, живший на территории современной южной Мексики и Центральной Америки. Майя окрашивали в красный цвет практически все: скульптуры, стены, площади, керамические изделия, а также тела умерших. Киноварь был распространенным компонентом их красок. Но попадание краски в водоемы привело к заражению источников пресной воды ртутью, как выяснили ученые. Это показало исследование содержания ртути в донных отложениях озер.

По словам ученых, они даже не предполагали, что майя использовали киноварь в таких больших количествах, что привело к серьезному загрязнению источников воды ртутью. Исследователи обнаружили ее чрезвычайно высокую концентрацию в озерах, рядом с которыми находились города майя.

Исследователи обнаружили чрезвычайно высокую концентрацию ртути в озерах, рядом с которыми находились города майя Фото: Wikipedia

Анализ донных отложений позволил проследить изменения в составе почвы и воды на протяжении более 2000 лет. Ученые выяснили, что периоды повышенного содержания ртути совпадают с рядом этапов доклассической и классической эпохи цивилизации майя. Это период от 40 года до 820 года нашей эры.

Серьезное отравление ртутью происходит, когда концентрация этого металла в крови человека превышает 100 частей на миллиард. Отравление может вызвать необратимое повреждение легких, поражение головного мозга и даже привести к смерти.

Ученые выяснили, что в наиболее загрязненных слоях отложений концентрация ртути достигала 2,3 части на миллион. Люди пили зараженную воду в течение нескольких столетий.

Исследователи до сих пор спорят о причинах краха цивилизации майя в VIII–IX веках нашей эры. Одной из основных причин считается разрушение системы выращивания еды из-за масштабной засухи. Тем не менее, ртуть могла быть одним из факторов, способствовавших краху этой древней цивилизации.

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