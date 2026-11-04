"Пломбы" из драгоценных камней: основы стоматологии изобрели майя (фото)

Ученые считают, что майя не просто украшали свои зубы драгоценными камнями, а положили начало современной стоматологии.

Самым веским доказательством того, что стоматология майя носила медицинский характер, служат не камни сами по себе, а клей, с помощью которого они крепились к зубам, пишет Фокус.

Химический анализ состава, удерживавшего эти вставки, позволил выявить около 150 органических соединений, в том числе сосновую смолу, эфирные масла растений семейства яснотковых (мятовых) и вещества, полученные из шалфея. Некоторые из них обладают антибактериальными свойствами, другие — противовоспалительными.

Вставка из нефрита, найденная при раскопках поселений майя Фото: Wikimedia Commons

Тот, кто готовил этот состав, явно преследовал более серьезные цели, чем просто приклеивание драгоценного камня к зубу.

Эта практика существовала на протяжении классического периода цивилизации майя — примерно с 250 по 900 год н. э. Таким образом, возраст изученных учеными зубов, составляет от 1100 до 1800 лет.

На пике популярности этой традиции вставки были у более чем половины взрослого населения.

Стоит упомянуть и еще один важный факт. В исследовании, опубликованном в ноябре 2025 года, были изучены три зуба со вставками, найденные в Гватемале. Выяснилось, что нефритовые элементы устанавливали даже детям — в возрасте всего семи лет, причем пульпа зубов оставалась неповрежденной, а следы естественного кариеса отсутствовали.

Что бы ни означали эти вставки, некоторые майя получали их задолго до наступления зрелого возраста.

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