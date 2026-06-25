Древних майя хоронили за километры от их зубов: ученые сделали странное открытие

На территории современного Белиза ученые обнаруживают останки майя, которые захоронены в разных местах. Долго время ученые не могли объяснить такой странный обряд.

На одном из таких захоронений майя, относящемся к классическому периоду (250–900 гг. н.э.), исследователи обнаружили 341 скелетный образец, принадлежащий 107 людям, у 24 из которых зубы были захоронены в пещере в 26 км от места захоронения, пишет Independent.

Ученые выяснили, что зубы некоторых высокопоставленных майя, чьи останки были найдены на археологическом участке Муклебаль-Цуль, захоронили в пещере Бацуб. Эта пещера расположена в нескольких километрах, по другую сторону гор майя.

В пещере археологи нашли в общей сложности 226 зубов, из которых 24 принадлежали захороненным на участке Муклебаль-Цуль.

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Два десятка зубов были помещены рядом с телом взрослой женщины, голова которой была отрублена, а на её место был помещен сосуд с одной нефритовой бусиной. Рядом с ее тазом были найдены нижние челюсти без зубов, несколько расшатанных зубов и пять косточек какао.

Проведя анализ генома, ученые подтвердили, что женщина-майя была предком некоторых представителей элиты.

Теперь исследователи предполагают, что захоронение зубов некоторых из этих представителей элиты майя в двух разных местах могло быть частью “сложного погребального комплекса”.

Предыдущие исследования подробно задокументировали центральную роль пещер и гор как мощных религиозных достопримечательностей в древней Мезоамерике. Со временем древние майя стали почитать пещеры как места, где элита общалась с силами предков.

“К 1000 году до н.э. правители связывали свою легитимность с божественной способностью выступать посредниками в общении с божествами, отвечающими за здоровье, плодородие и дождь, которые обитали в обширном мифологическом водном подземном мире внутри гор, доступ к которым осуществлялся через пещеры”, — пишут исследователи.

В частности, элита классического периода утверждала, что черпает свою сверхъестественную власть от предков, передавая ее потомкам и формируя могущественные родословные.

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