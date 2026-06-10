Мая возвращались в заброшенные поселения: ученые нашли объяснение (фото)

Древние города мая на территории Белиза пережили значительный упадок в период между 750 и 900 годами н. э., в результате чего многие некогда важные центры были заброшены. Однако последние археологические исследования показали, что эти места не исчезли полностью из культурной жизни майя.

Новые данные свидетельствуют о том, что последующие поколения майя продолжали посещать древние памятники, проводя там ритуалы и почитая места, связанные с их предками. В исследовании были рассмотрены два памятника майя в Белизе — Каксил-Уиник и Аиин-Уиник, пишет Phys.org.

Археологи нашли доказательства того, что люди позднего постклассического периода продолжали возвращаться к этим заброшенным центрам через века после их расцвета. Эти выводы подтверждают все большее количество исследований, которые показывают, что священные места оставались важными даже после смены политических систем.

Паломники постклассического периода посещали заброшенные священные места, где они восстанавливали и переставляли монументы, оставляли жертвы и иногда строили небольшие алтари из уложенных камней Фото: Latin American Antiquity

По словам авторов исследования, "в северном Белизе социальная организация постклассического периода (900-1542 гг. н. э.) отличалась от предыдущих систем управления, однако древние религиозные практики продолжались". Они объяснили, что паломники постклассического периода посещали заброшенные священные места, где они восстанавливали и переставляли монументы, оставляли жертвы и иногда строили небольшие алтари из уложенных камней.

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Исследовательская группа провела раскопки на обоих объектах, изучая распределение артефактов, расположение памятников и керамические остатки, чтобы лучше понять, когда происходили эти события. Доказательства указывают на то, что посетители намеренно переставляли поврежденные памятники, восстанавливая сломанные части и меняя их ориентацию. Подобные действия зафиксированы на нескольких других объектах мая, что свидетельствует о том, что это было частью более широкой культурной традиции.

Посетители намеренно переставляли поврежденные памятники, восстанавливая сломанные части и меняя их ориентацию Фото: Latin American Antiquity

Одним из важных объектов исследования был памятник, известный как Стела 1 в Каксил-Уинике. Впервые исследованный в 1931 году, памятник был повторно осмотрен исследователями, которые обнаружили вокруг него фрагменты кадильницы Чен-Мул позднего постклассического периода.

Среди фрагментов был кусок в форме реалистичного человеческого лица. Керамика, вероятно, была оставлена в качестве ритуальных подношений посетителями, прибывшими на это место спустя долгое время после окончания его первоначального заселения.

Важнейшая находка происходит из Аиин-Уиник, где археологи идентифицировали то, что, по их мнению, является первым зафиксированным в регионе алтарем позднего постклассического периода. Алтарь состоял из небольшой кучи тщательно разложенных известняковых блоков, окруженных фрагментами керамических кадильниц. Камни, вероятно, были взяты из соседних заброшенных зданий и намеренно собраны для ритуального использования.

Вместо того, чтобы просто оставить покинутые города, майя возвращались в них, восстанавливали памятники, приносили жертвы и включали древние символы в новые религиозные практики Фото: Latin American Antiquity

Авторы написали: "Керамика была единственными артефактами, присутствующими вокруг алтаря. К ним относятся типы позднего классического периода, соответствующие последнему заселению на этом месте, и 25 черепков, идентифицированных как фрагменты лепных кадильниц Чен-Мул позднего постклассического периода". Они также объяснили, что обломки были найдены на алтаре и непосредственно вокруг него, что связывает их с визитом в позднепостклассический период.

Кадильницы обычно использовались в религиозных церемониях мая. Сжигание благовоний было важным ритуальным актом, который часто ассоциировался с общением между людьми и духовным миром. Наличие этих предметов вокруг алтаря свидетельствует о важности этого места даже после упадка.

Исследователи предостерегают, что их датировка в значительной степени основывается на керамической типологии — методе, который сравнивает стили керамики с известными образцами из разных периодов. Хотя этот подход широко используется в археологии, он не всегда является точным. Будущие исследования могут уточнить хронологию и выявить дополнительные алтари постклассического периода на других памятниках по всей территории Белиза.

Мая продолжали посещать древние памятники, проводя там ритуалы и почитая места, связанные с их предками Фото: Latin American Antiquity

Эти находки дают представление о том, как сообщества мая сохраняли связи со своим прошлым. Вместо того, чтобы просто оставить заброшенные города, более поздние группы возвращались к ним, восстанавливали памятники, приносили жертвы и включали древние символы в новые религиозные практики. Эти действия помогали поддерживать культурную преемственность несмотря на значительные политические и социальные изменения.

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