Мая поверталися в закинуті поселення: вчені знайшли пояснення (фото)

Стародавні міста мая на території Белізу пережили значний занепад у період між 750 і 900 роками н. е., внаслідок чого багато колись важливих центрів було покинуто. Однак останні археологічні дослідження показали, що ці місця не зникли повністю з культурного життя мая.

Нові дані свідчать про те, що наступні покоління мая продовжували відвідувати стародавні пам'ятки, проводячи там ритуали та вшановуючи місця, пов'язані з їхніми предками. У дослідженні було розглянуто дві пам'ятки мая в Белізі — Каксіл-Уїнік та Аїїн-Уїнік, пише Phys.org.

Археологи знайшли докази того, що люди пізнього посткласичного періоду продовжували повертатися до цих покинутих центрів через століття після їхнього розквіту. Ці висновки підтверджують дедалі більшу кількість досліджень, які показують, що священні місця залишалися важливими навіть після зміни політичних систем.

Паломники посткласичного періоду відвідували покинуті священні місця, де вони відновлювали та переставляли монументи, залишали жертви та іноді будували невеликі вівтарі з укладених каменів Фото: Latin American Antiquity

За словами авторів дослідження, "у північному Белізі соціальна організація посткласичного періоду (900–1542 рр. н. е.) відрізнялася від попередніх систем управління, проте давні релігійні практики продовжувалися". Вони пояснили, що паломники посткласичного періоду відвідували покинуті священні місця, де вони відновлювали та переставляли монументи, залишали жертви та іноді будували невеликі вівтарі з укладених каменів.

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Дослідницька група провела розкопки на обох об'єктах, вивчаючи розподіл артефактів, розташування пам'ятників та керамічні залишки, щоб краще зрозуміти, коли відбувалися ці події. Докази вказують на те, що відвідувачі навмисно переставляли пошкоджені пам'ятники, відновлюючи зламані частини та змінюючи їх орієнтацію. Подібні дії зафіксовано на кількох інших об'єктах мая, що свідчить про те, що це було частиною ширшої культурної традиції.

Відвідувачі навмисно переставляли пошкоджені пам'ятники, відновлюючи зламані частини та змінюючи їх орієнтацію Фото: Latin American Antiquity

Одним із важливих об'єктів дослідження був пам'ятник, відомий як Стела 1 у Каксіл-Уїніку. Вперше досліджений у 1931 році, пам'ятник був повторно оглянутий дослідниками, які виявили навколо нього фрагменти кадильниці Чен-Мул пізнього посткласичного періоду.

Серед фрагментів був шматок у формі реалістичного людського обличчя. Кераміка, ймовірно, була залишена як ритуальні підношення відвідувачами, які прибули на це місце через довгий час після закінчення його первісного заселення.

Найважливіша знахідка походить з Аїїн-Уїнік, де археологи ідентифікували те, що, на їхню думку, є першим зафіксованим в регіоні вівтарем пізнього посткласичного періоду. Вівтар складався з невеликої купи ретельно розкладених вапнякових блоків, оточених фрагментами керамічних кадильниць. Камені, ймовірно, були взяті з сусідніх покинутих будівель і навмисно зібрані для ритуального використання.

Замість того, щоб просто залишити покинуті міста, мая поверталися до них, відновлювали пам'ятники, приносили жертви та включали стародавні символи в нові релігійні практики Фото: Latin American Antiquity

Автори написали: "Кераміка була єдиними артефактами, присутніми навколо вівтаря. До них належать типи пізнього класичного періоду, що відповідають останньому заселенню на цьому місці, та 25 черепків, ідентифікованих як фрагменти ліпних кадильниць Чен-Мул пізнього посткласичного періоду". Вони також пояснили, що уламки були знайдені на вівтарі та безпосередньо навколо нього, що пов'язує їх із візитом у пізньопосткласичний період.

Кадильниці зазвичай використовувалися в релігійних церемоніях мая. Спалювання пахощів було важливим ритуальним актом, який часто асоціювався зі спілкуванням між людьми та духовним світом. Наявність цих предметів навколо вівтаря свідчить про важливість цього місця навіть після занепаду.

Дослідники застерігають, що їхнє датування значною мірою ґрунтується на керамічній типології — методі, який порівнює стилі кераміки з відомими зразками з різних періодів. Хоча цей підхід широко використовується в археології, він не завжди є точним. Майбутні дослідження можуть уточнити хронологію та виявити додаткові вівтарі посткласичного періоду на інших пам'ятках по всій території Белізу.

Мая продовжували відвідувати стародавні пам'ятки, проводячи там ритуали та вшановуючи місця, пов'язані з їхніми предками Фото: Latin American Antiquity

Ці знахідки дають уявлення про те, як спільноти мая зберігали зв'язки зі своїм минулим. Замість того, щоб просто залишити покинуті міста, пізніші групи поверталися до них, відновлювали пам'ятники, приносили жертви та включали стародавні символи в нові релігійні практики. Ці дії допомагали підтримувати культурну спадкоємність попри значні політичні та соціальні зміни.

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