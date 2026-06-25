Стародавніх майя ховали за кілометри від їхніх зубів: вчені зробили дивне відкриття

На території сучасного Белізу вчені виявляють останки майя, які поховані в різних місцях. Довгий час вчені не могли пояснити цей дивний обряд.

На одному з таких поховань майя, що датується класичним періодом (250–900 рр. н. е.), дослідники виявили 341 скелетний зразок, що належав 107 людям, у 24 з яких зуби були поховані в печері за 26 км від місця поховання, пише Independent.

Вчені з’ясували, що зуби деяких високопоставлених представників народу майя, чиї останки було знайдено на археологічній ділянці Муклебаль-Цуль, поховали в печері Бацуб. Ця печера розташована за кілька кілометрів, по той бік гір майя.

У печері археологи знайшли загалом 226 зубів, з яких 24 належали похованим на ділянці Муклебаль-Цуль.

Два десятки зубів було покладено поруч із тілом дорослої жінки, якій відрубали голову, а на її місце поставили посудину з однією нефритовою намистиною. Поруч із її тазом було знайдено нижні щелепи без зубів, кілька розхитаних зубів і п’ять кісточок какао.

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Провівши аналіз геному, вчені підтвердили, що жінка з народу майя була предком деяких представників еліти.

Тепер дослідники припускають, що поховання зубів деяких із цих представників еліти майя у двох різних місцях могло бути частиною "складного похоронного комплексу".

Попередні дослідження детально задокументували центральну роль печер і гір як потужних релігійних пам’яток у стародавній Мезоамериці. Згодом стародавні майя почали шанувати печери як місця, де еліта спілкувалася з силами предків.

"До 1000 року до н. е. правителі пов’язували свою легітимність із божественною здатністю виступати посередниками у спілкуванні з божествами, що відповідали за здоров’я, родючість і дощ, які мешкали у великому міфологічному підземному водному світі всередині гір, доступ до якого здійснювався через печери", — пишуть дослідники.

Зокрема, еліта класичного періоду стверджувала, що черпає свою надприродну владу від предків, передаючи її нащадкам і формуючи могутні родоводи.

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