Математик майя опередил Фибоначчи на сотни лет: он отслеживал Венеру и Марс (фото)

Более 1 200 лет назад ученый из народа майя оставил свое имя в конце математического вычисления, написанного на стене небольшой комнаты на территории современной Гватемалы. Исследователи установили его личность и нашли доказательства того, что он занимался изучением движений Венеры и Марса.

Этим человеком был Сак Тан Ваакс — математик из народа майя, проживавший в древнем городе Шультун, пишет Arkeonews.

Исследователи обнаружили, что один из расчётов Ваакса содержит числовой узор, похожий на последовательность Фибоначчи. Эта надпись является первым известным случаем, когда математику классической эпохи майя напрямую связывают с математическим или астрономическим трудом.

Надпись, известная как "Текст 19", содержит всего 11 блоков иероглифов, но фиксирует вычисления, охватывающие 2 920 дней. Этот период был важен для астрономов майя, поскольку он равен пяти циклам Венеры продолжительностью примерно 584 дня и восьми солнечным годам по 365 дней.

Надпись, известная как "Текст 19", содержит вычисления, охватывающие 2 920 дней Фото: Antiquity

В расчёте также объединены несколько различных единиц времени, в частности 20-дневный месяц майя, 260-дневный ритуальный календарь, 360-дневный "год" и цикл Марса, продолжающийся примерно 780 дней. Исследователи ранее находили эти измерения в других текстах майя, но они не были расположены именно таким образом.

Необычная структура привлекла внимание исследователей, поскольку количество циклов соответствует последовательности 1, 1, 2, 3 и 5. Это напоминает последовательность Фибоначчи, в которой каждое число является суммой двух предыдущих чисел.

В расчётах Шультуна последовательность начинается с одного 20-дневного месяца и одного 260-дневного календарного цикла. Далее она проходит через два цикла Марса, три периода по 360 дней и пять циклов Венеры.

Исследователи подчеркивают, что это не означает, будто Сак Тан Ваакс открыл последовательность Фибоначчи. Нет доказательств того, что учёные майя понимали её так же, как современные математики, и непонятно, была ли эта закономерность преднамеренной. Однако этот расчёт демонстрирует, как учёные майя сочетали различные астрономические и календарные циклы.

Надпись содержит фразу, которая переводится как "так говорит", за которой следует имя Сак Тан Ваакс Фото: Antiquity

Надпись также может указывать на конкретную дату. Реконструировав поврежденные календарные знаки, исследователи определили возможную начальную точку, соответствующую 11 ноября 781 года н. э. Это, вероятно, было началом отсчета, а не датой, когда надпись была нанесена.

Астрономия играла важную роль в обществе майя. Учёные отслеживали такие планеты, как Венера и Марс, и сравнивали их движения с различными календарями. Их вычисления помогали устанавливать даты религиозных церемоний, королевских событий и освящения важных зданий.

Самая личная деталь появляется в конце Текста 19. После математического вычисления надпись содержит фразу, которая переводится как "так говорит", за которой следует имя Сак Тан Ваакс.

Художников и скульпторов майя ранее идентифицировали по подписанным произведениям, но до сих пор исследователи не находили математика классической эпохи майя, чьё имя было бы непосредственно связано с математическим или астрономическим достижением.

Астрономия играла важную роль в обществе майя

Археологи обнаружили камеру, в которой хранится Текст 19, в 2010 году. Известная как Сооружение 10K-2, она содержит около 52 текстов, посвящённых астрономии, лунным циклам и математике. Следы изготовления бумаги также свидетельствуют о том, что специалисты, вероятно, использовали это здание для изготовления книг и, возможно, обучения писцов.

Современные методы визуализации помогли исследователям восстановить детали поврежденного текста, в частности имя Сак Тан Ваакса. Его сохранившийся расчёт даёт редкую возможность заглянуть в мир жизни отдельного учёного майя и показывает, как древние математики работали с календарями и движением планет более 1 200 лет назад.

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