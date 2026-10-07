Лягушки с особым значением: ученые исследуют редкие артефакты майя (фото)

Археологи в Мексике изучают 14 небольших подвесок из ракушек, найденных на древних памятниках майя в штатах Кампече и Юкатан. Эти предметы датируются периодом Поздней классики — между 650 и 900 годами н. э.

Подвески были обнаружены в ходе археологических раскопок, связанных с секциями 2, 3 и 4 проекта "Поезд Майя". Работы проводил Национальный институт антропологии и истории Мексики (INAH), сообщает Heritage Daily.

Все 14 предметов имели форму лягушек или жаб. Каждый кулон был изготовлен из ракушки, отполирован и имел размер от 2 до 4 сантиметров.

Для создания артефактов древние ремесленники использовали технику отделки, сочетавшую рифление и насечки. Ни один из кулонов не содержал детального изображения конечностей животных. Зато каждый имел два конических отверстия на задней части, что позволяло носить или крепить эти украшения.

Древние ремесленники использовали технику отделки, сочетавшую рифление и насечки Фото: INAH

Исследователи также обнаружили два разных способа исполнения голов. В одном типе для изображения глаз использовалась круговая шлифовка, тогда как рот образовывала высеченная линия. Во втором типе круговая шлифовка применялась только для глаз.

Особое значение, вероятно, имело положение животных. Лягушки и ропухи были изображены вверх ногами — эту деталь исследователи сопоставили с изображением на листе 17 Мадридского кодекса. Подобное изображение в кодексе связывают с дождем.

Лягушки и жабы занимали важное место в мировоззрении майя благодаря их связи с водой и сезонными осадками. По словам археолога Марии Элодии Асеведо Чин, бесхвостых амфибий считали водными божествами и посланниками дождя. Их также связывали с подземным миром и представлениями о возрождении.

Ракушки, из которых изготавливали подвески, также могли иметь символическое значение. Они были тесно связаны с водой и стали частью религиозных традиций древних мезоамериканских обществ.

Лягушки и жабы занимали важное место в мировоззрении майя благодаря их связи с водой и сезонными осадками Фото: Wikimedia Commons

Изделия из ракушек также могли указывать на социальный статус и часто использовались в ритуальных обрядах. По всей Мезоамерике люди обрабатывали ракушки и морских улиток, изготавливая из них браслеты, нагрудные украшения, серьги, кольца и подвески. Их также использовали для изготовления музыкальных инструментов.

Клаудия Куриэль де Иказа, министр культуры Мексики, подчеркнула важность таких небольших находок. "Экземпляры размером всего в несколько сантиметров могут дать информацию о торговых путях, технических знаниях и о том, как древние общины майя понимали свои отношения с природой", — отметила она.

В настоящее время эти подвески являются частью гораздо более обширной коллекции материалов из моллюсков, извлечённых из археологических контекстов вдоль маршрута "Поезда Майя". В настоящее время коллекция хранится в лаборатории зооархеологии в Четумали, штат Кинтана-Роо.

Исследователи также надеются, что будущие этнографические исследования позволят выяснить, сохранилась ли подобная символика среди общин этого региона. Сравнение археологических данных с современными традициями может помочь выяснить, как древние верования менялись или сохранялись с течением времени.

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