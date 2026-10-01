Артефакты преодолели тысячи километров: в Китае раскопали древние захоронения (фото)

Артефакты, найденные в захоронениях на северо-востоке Китая, свидетельствуют о давних контактах между общинами Азии более 2 000 лет назад. Эти предметы, захороненные примерно в период с 200 г. до н. э. по 1 г. до н. э., происходили из отдаленных регионов, в частности из Средиземноморья.

Археологи Лу Сунь и Минку Ким исследовали 63 нетронутые могилы на месте раскопок Сичагоу в провинции Ляонин. Учёные сопоставили предыдущие химические анализы стеклянных бусин с новыми исследованиями бронзовых предметов, чтобы изучить связи между общинами, социальные различия и погребальные обычаи, пишет GreekReporter.

Учёные исследовали химический состав 106 стеклянных бусин. 51 из них была изготовлена из натрий-алюминиевого стекла — типа, характерного для северной Индии и Пакистана. Ещё 49 — из калиевого стекла, характерного для Индии, Юго-Восточной Азии и южного Китая. Шесть — из натрий-кальциевого стекла, материала, который обычно ассоциируется с Ближним Востоком и регионами Средиземноморья.

Археологи разделили захоронения на три группы Фото: Cambridge Archaeological Journal

Бронзовые артефакты дали ещё одну подсказку относительно контактов этой общины. Анализ 38 предметов показал, что большинство из них изготовлено преимущественно из меди, олова и свинца — сочетание, распространённое на Центральных равнинах Китая. Некоторые предметы также содержали мышьяк, который ассоциируется с традициями металлообработки в евразийских степях и на северо-западе Китая.

Сун и Ким также сравнили содержимое могил с помощью компьютерного анализа. По результатам этого анализа 63 захоронения были разделены на три группы. Группа А насчитывала 15 могил и отличалась наличием синих стеклянных бусин — в среднем 44 бусины на могилу.

Группа Б насчитывала 40 могил и содержала больше бронзовых пуговиц, керамики и бронзовых колокольчиков. Группа В включала восемь могил и содержала относительно мало предметов, среди которых наиболее распространенными были острия стрел.

Эти различия могут свидетельствовать как о социальном статусе, так и о различных видах деятельности внутри сообщества. Острия стрел были сосредоточены преимущественно в группах Б и В, что, по мнению исследователей, может указывать на охотников или воинов.

Ученые исследовали 63 нетронутые могилы на месте раскопок Сичагоу в провинции Ляонин Фото: Cambridge Archaeological Journal

В группе А было мало свидетельств подобных видов деятельности. Поскольку в её могилах было обнаружено большое количество стеклянных бусин из отдалённых регионов, исследователи предположили, что эта группа, вероятно, занимала более высокое социальное положение. Учёные также считают, что группа Б имела более высокий статус, чем группа С.

Место раскопок Сичагоу было обнаружено в 1955 году; изначально там насчитывалось около 500 могил, хотя многие из них были уничтожены в результате разграблений. Полный отчёт о раскопках был опубликован в 2022 году.

Находки из Сичагоу дают более подробное представление о том, как в древнем северо-восточном Китае были связаны торговля, ремесленное производство и социальный статус. Даже небольшая группа импортированных или характерных для региона предметов может свидетельствовать о контактах, простиравшихся далеко за пределы места, где они были захоронены.

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