От древней церкви до Дома дьявола: в Судане обнаружили необычные наскальные рисунки (фото)

На севере Судана учёные обнаружили высеченное в скале изображение человека в натуральную величину. Резьба, вероятно, изображает древнего нубийского правителя, но спустя долгое время после её создания христианская община построила церковь вокруг той самой скалы.

Исследователи, изучавшие район Мисееда в регионе Махас, обследовали почти 300 археологических памятников вокруг Третьего катаракта Нила. В ходе их работы были обнаружены следы доисторического поселения, ритуальной деятельности и средневекового христианства, пишет Arkeonews.

Самый впечатляющий памятник расположен на участке MAS.021. Крупная фигура человека занимает часть гранитного валуна и, судя по всему, была высечена примерно в натуральную величину. Исследователи предположили, что она может изображать нубийского правителя, связанного с культурами Кермы или Куши.

Ученые обследовали почти 300 археологических памятников в окрестностях Третьего катаракта Нила Фото: Antiquity

Такие крупные наскальные резьбы редко встречаются в Нубии. Исследователи сравнили фигуру из Мисееди с монументальным изображением мероитского царя Шеркарера в Гебель-Кейли. Этот резной образ связывают с королевской властью на окраине королевства. Сходство дает основания предположить, что памятник в Мисееди также имел политическое или культурное значение в приграничной местности.

На граните вокруг фигуры имеется множество других высеченных изображений. Археологи зафиксировали крупные изображения льва, слона и, вероятно, носорога, а также более мелких животных — крупного рогатого скота. Позднее посетители добавили кресты, корабли и человеческие фигуры. Эти находки свидетельствуют о том, что различные общины возвращались в эту местность и оставляли после себя новые символы.

Керамика свидетельствует о том, что регион Махас находился на стыке северных и южных нубийских традиций Фото: Antiquity

Примерно к VII веку христианская община построила на этом месте церковь. Строители включили гораздо более древнюю резную скалу в архитектурный ансамбль церкви, вместо того чтобы её удалить. Керамика из этой местности также связывает Мисееду с раннехристианскими королевствами Нубии, в частности с Нобадией и ранней Макурией.

Керамика также свидетельствует о том, что регион Махас находился на стыке северных и южных нубийских традиций. Докермская и кермская керамика обладала чертами, характерными для обоих регионов, тогда как более поздние предметы отражали меняющиеся региональные связи.

Исследователи объединили археологические исследования с анализом наскального искусства и этнографическими исследованиями. В ходе работы были изучены не только материальные остатки, но и традиции, сохранившиеся в связи с этим ландшафтом после средневекового периода.

Местные предания связывают Мисееду с золотом, духами, чудесами и проклятиями Фото: Antiquity

Эта местность до сих пор известна под названием "Бейт Шейтан", что означает "Дом дьявола". Местные предания связывают Мисееду с золотом, духами, чудесами и проклятиями. Церковь и расположенная неподалеку крепость Диффи Алирки когда-то считались местами, которые могли быть как чудотворными, так и опасными.

Мисееда показывает, как одно и то же место может преобразовываться: от объекта, связанного с королевской властью, к христианскому центру, а впоследствии — к месту, где зародились местные предания о сверхъестественных силах.

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