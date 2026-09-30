В Норвегии раскопали необычную гробницу: в ней не хватало не только костей (фото)

Археологи на юго-востоке Норвегии раскопали редкую каменную гробницу возрастом 4000 лет. Её обнаружили недалеко от города Халден в ходе раскопок, проводившихся перед началом строительства крупного промышленного объекта.

Исследователи полагают, что гробнице может быть около 4000 лет, что относит её к концу каменного века или началу бронзового века. В настоящее время археологи основывают свои оценки на сравнении с подобными могилами, пишет forskning.no.

Этот тип каменной гробницы, известный в Норвегии как "хеллекисте", встречается в стране относительно редко. Археолог Мортен Рамстад из Университетского музея Бергена отметил, что в стране было обнаружено лишь около 20 таких захоронений. Для сравнения: в Швеции насчитывается около 2000 известных примеров, а в Дании — примерно 150.

Этот тип каменной гробницы, известный в Норвегии как "хеллекисте", встречается относительно редко Фото: Kulturhistorisk museum

Погребальная камера в Халдене построена из больших каменных плит, вес некоторых из которых достигал нескольких сотен килограммов. Для создания пола внутри могилы также были уложены камни меньшего размера, образующие геометрический узор, похожий на мозаику.

В ходе раскопок археологи обнаружили несколько предметов, в частности янтарную бусину, наконечник стрелы и фрагмент керамики с узором в виде шнурового оттиска.

В ходе раскопок археологи обнаружили несколько предметов, в том числе янтарную бусину Фото: Kulturhistorisk museum

Особый интерес вызвало то, что в погребении не нашли кремневого кинжала, хотя такие кинжалы обнаруживались во всех остальных норвежских каменных гробницах того же периода. В таких захоронениях также часто находят наконечники стрел, и некоторые археологи предполагают, что определенные захоронения могли быть связаны с воинами.

Исследователи также не обнаружили человеческих костей, которые можно было бы идентифицировать. Однако уголь, найденный в гробнице, может содержать следы сожженных костей. Археологи собрали образцы для дальнейшего анализа. Если они содержат сожженные человеческие останки, учёные смогут установить более точную дату захоронения и предоставят дополнительную информацию о личности или личностях, похороненных там.

Могила относится к периоду значительных перемен в Скандинавии. В течение третьего тысячелетия до н. э. с юга Европы прибывали новые группы людей, поскольку земледелие становилось всё более распространённым. По словам Рамстада, эти общины принесли с собой новые погребальные обычаи, религиозные представления, формы социальной организации и различные стили жилищ.

Исследователи также не обнаружили человеческих костей, которые можно было бы идентифицировать Фото: Kulturhistorisk museum

Ранние земледельческие общины в Норвегии жили в деревянных длинных домах, которые отличались от жилищ, использовавшихся предыдущими группами охотников-собирателей. Эта каменная гробница относится к периоду, когда повседневная жизнь, формы расселения и представления о смерти претерпевали изменения.

Кто именно был похоронен в Свинесунде и когда состоялось захоронение, до сих пор остается неизвестным. Дальнейший анализ угля и других материалов может помочь ответить на эти вопросы. Поскольку в Норвегии известно лишь о небольшом количестве подобных каменных гробниц, эта находка может дать ценные сведения о том, как люди жили и хоронили своих умерших около 4000 лет назад.

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