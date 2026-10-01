Артефакти пройшли тисячі кілометрів: у Китаї розкопали древні поховання (фото)

Артефакти, знайдені в похованнях на північному сході Китаю, стали свідченням далеких контактів між громадами Азії понад 2 000 років тому. Ці предмети, поховані приблизно в період від 200 р. до н. е. до 1 р. до н. е., походили з віддалених регіонів, зокрема Середземномор'я.

Археологи Лу Сунь та Мінку Кім дослідили 63 недоторкані могили на місці розкопок Січагоу в провінції Ляонін. Вчені поєднали попередні хімічні аналізи скляних намистин із новими дослідженнями бронзових предметів, щоб вивчити зв’язки між громадами, соціальні відмінності та похоронні звичаї, пише GreekReporter.

Вчені дослідили хімічний склад 106 скляних намистин. 51 з них була виготовлена з натрій-алюмінієвого скла — типу, пов'язаного з північною Індією та Пакистаном. Ще 49 — з калієвого скла, пов'язаного з Індією, Південно-Східною Азією та південним Китаєм. Шість — з натрій-кальцієвого скла, матеріалу, який зазвичай асоціюється з Близьким Сходом та регіонами Середземномор'я.

Археологи розділили поховання на три групи Фото: Cambridge Archaeological Journal

Бронзові артефакти дали ще одну підказку щодо контактів цієї спільноти. Аналіз 38 предметів показав, що більшість із них виготовлено переважно з міді, олова та свинцю — поєднання, поширене в Центральних рівнинах Китаю. Деякі предмети також містили миш'як, який асоціюється з традиціями металообробки в євразійських степах та на північному заході Китаю.

Сун і Кім також порівняли вміст могил за допомогою комп'ютерного аналізу. За результатами цього аналізу 63 поховання було розділено на три групи. Група А налічувала 15 могил і відрізнялася наявністю синіх скляних намистин — у середньому 44 намистини на могилу.

Група Б налічувала 40 могил і містила більше бронзових ґудзиків, кераміки та бронзових дзвіночків. Група В включала вісім могил і містила відносно мало предметів, серед яких найпоширенішими були вістря стріл.

Ці відмінності можуть свідчити як про соціальний статус, так і про різні види діяльності всередині спільноти. Вістря стріл були зосереджені переважно в групах Б і В, що, на думку дослідників, може вказувати на мисливців або воїнів.

Вчені дослідили 63 недоторкані могили на місці розкопок Січагоу в провінції Ляонін Фото: Cambridge Archaeological Journal

У групі А було мало свідчень таких видів діяльності. Оскільки в її могилах містилася велика кількість скляних намистин із віддалених регіонів, дослідники припустили, що ця група, ймовірно, займала вищу соціальну позицію. Вчені також вважають, що група Б мала вищий статус, ніж група С.

Місце розкопок Січагоу виявили у 1955 році; спочатку там налічувалося близько 500 могил, хоча багато з них було знищено внаслідок розграбувань. Повний звіт про розкопки опублікували у 2022 році.

Знахідки з Січагоу дають детальніше уявлення про те, як у стародавньому північно-східному Китаї були пов'язані торгівля, ремісниче виробництво та соціальний статус. Навіть невелика група імпортованих або характерних для регіону предметів може свідчити про контакти, що сягали далеко за межі місця, де їх було поховано.

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