Жаби з особливим сенсом: вчені досліджують рідкісні артефакти мая (фото)

Археологи в Мексиці досліджують 14 невеликих підвісок із мушель, знайдених на стародавніх пам'ятках мая у штатах Кампече та Юкатан. Ці предмети датуються періодом Пізньої класики — між 650 і 900 роками н. е.

Підвіски виявили під час археологічних розкопок, пов'язаних із секціями 2, 3 та 4 проєкту "Потяг мая". Роботи проводив Національний інститут антропології та історії Мексики (INAH), пише Heritage Daily.

Усі 14 предметів мали форму жаб або ж ропух. Кожен кулон був виготовлений із мушлі, відполірований і мав розмір від 2 до 4 сантиметрів.

Для створення артефактів древні ремісники використали техніку оздоблення, що поєднувала рифлення та насічки. Жоден із кулонів не містив детального зображення кінцівок тварин. Натомість кожен мав два конічні отвори на задній частині, що дозволяло носити або кріпити ці прикраси.

Древні ремісники використали техніку оздоблення, що поєднувала рифлення та насічки Фото: INAH

Дослідники також виявили два різних способи виконання голів. У одному типі для зображення очей використовувалося кругове шліфування, тоді як рот утворювала висічена лінія. У другому типі кругове шліфування застосовувалося лише для очей.

Особливе значення, ймовірно, мало положення тварин. Жаби та ропухи були зображені догори ногами — цю деталь дослідники порівняли з зображенням на аркуші 17 Мадридського кодексу. Подібне зображення в кодексі пов'язують із дощем.

Жаби та ропухи посідали важливе місце у світогляді мая завдяки їхньому зв'язку з водою та сезонними опадами. За словами археологині Марії Елодії Асеведо Чін, безхвостих амфібій вважали водяними божествами та посланцями дощу. Їх також пов'язували з підземним світом та уявленнями про відродження.

Мушлі, з яких виготовляли підвіски, також могли мати символічне значення. Вони були тісно пов'язані з водою і стали частиною релігійних традицій стародавніх мезоамериканських суспільств.

Жаби та ропухи посідали важливе місце у світогляді мая завдяки їхньому зв'язку з водою та сезонними опадами Фото: Wikimedia Commons

Вироби з мушель також могли вказувати на соціальний статус і часто використовувалися в ритуальних обрядах. По всій Мезоамериці люди обробляли мушлі та морських равликів, виготовляючи з них браслети, нагрудні прикраси, прикраси для вух, персні та підвіски. Їх також використовували для виготовлення музичних інструментів.

Клаудія Куріель де Іказа, міністр культури Мексики, наголосила на важливості таких невеликих знахідок. "Екземпляри розміром усього кілька сантиметрів можуть надати інформацію про торгівельні шляхи, технічні знання та те, як стародавні спільноти мая розуміли свої стосунки з природою", — зазначила вона.

Зараз ці підвіски є частиною набагато більшої колекції матеріалів з молюсків, вилучених з археологічних контекстів уздовж маршруту "Потягу мая". Наразі колекція зберігається в лабораторії зооархеології в Четумалі, штат Кінтана-Роо.

Дослідники також сподіваються, що майбутні етнографічні дослідження дозволять з'ясувати, чи збереглася подібна символіка серед спільнот цього регіону. Порівняння археологічних даних із сучасними традиціями може допомогти з'ясувати, як древні вірування змінювалися або зберігалися з плином часу.

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