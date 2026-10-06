Боги підземного світу та людина-ягуар: що насправді зображає унікальна урна мая (фото)

Понад тисячу років тому було виготовлено похоронну урну мая, щоб зберігати в ній останки предка та увічнити пам'ять про нього серед нащадків. Її барвисте оздоблення насичене зображеннями, пов’язаними зі смертю, потойбічним світом та духовною роллю правителів.

Керамічна урна має висоту близько 45 сантиметрів і, ймовірно, була виготовлена в Гватемалі мая з племені кіче. У 2008 році її анонімно подарували Художньому музею Волтерса в Балтіморі, пише Live Science.

У центрі урни зображена людина в костюмі ягуара. Костюм вкритий кров'ю, а фігура демонструє свої пазурі та зуби. Навколо неї розташовані пари людських черепів та дві темні постаті, що уособлюють богів підземного світу мая. Дослідники вважають, що людина, зображена на урні, могла бути померлим правителем, який вступає у світ мертвих.

Одним із найважливіших символів на урні є дерево капок, або Ceiba pentandra. Виступаючі шипи за богами підземного світу символізують його колючки. Мая також називали це дерево "Яшче", що означає "світове дерево". Дерево могло символізувати зв'язок між різними частинами всесвіту мая, оскільки вони вірили, що його коріння сягало водного підземного світу.

Ягуара пов'язували з небом, Землею та підземним світом Фото: The Walters Art Museum

Ягуар мав подібне духовне значення. У віруваннях мая цю тварину пов'язували з небом, Землею та підземним світом. Завдяки цьому правитель у костюмі ягуара міг уособлювати того, хто здатний з'єднати світ живих із богами підземного світу.

На думку вчених, урна зображувала смерть як перетворення, а не просто як кінець. Останки, поміщені всередину, належали предку, пам'ять про якого й надалі мала значення для нащадків. Художній музей Волтерса пояснює, що урна "слугує наочним нагадуванням про те, як розпад тіла може стати позитивною зміною, перетворюючи улюбленого предка на шанованого духа, який і надалі вічно керуватиме живими".

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