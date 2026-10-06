Боги подземного мира и человек-ягуар: что на самом деле изображено на уникальной урне майя (фото)

Более тысячи лет назад была изготовлена погребальная урна майя, чтобы хранить в ней останки предка и увековечить память о нём среди потомков. Её красочное убранство насыщено изображениями, связанными со смертью, загробным миром и духовной ролью правителей.

Керамическая урна имеет высоту около 45 сантиметров и, вероятно, была изготовлена в Гватемале майя из племени киче. В 2008 году её анонимно подарили Художественному музею Уолтерса в Балтиморе, пишет Live Science.

В центре урны изображен человек в костюме ягуара. Костюм покрыт кровью, а фигура демонстрирует свои когти и зубы. Вокруг неё расположены пары человеческих черепов и две тёмные фигуры, олицетворяющие богов подземного мира майя. Исследователи полагают, что человек, изображённый на урне, мог быть умершим правителем, вступающим в мир мёртвых.

Одним из важнейших символов на урне является дерево капок, или Ceiba pentandra. Выступающие шипы, изображающие богов подземного мира, символизируют его колючки. Майя также называли это дерево "Яшче", что означает "мировое дерево". Дерево могло символизировать связь между различными частями вселенной майя, поскольку они верили, что его корни уходили в водный подземный мир.

Ягуара ассоциировали с небом, Землей и подземным миром Фото: The Walters Art Museum

Ягуар имел аналогичное духовное значение. В верованиях майя это животное связывали с небом, Землёй и подземным миром. Благодаря этому правитель в костюме ягуара мог олицетворять того, кто способен соединить мир живых с богами подземного мира.

По мнению учёных, урна изображала смерть как преображение, а не просто как конец. Останки, помещённые внутрь, принадлежали предку, память о котором и в дальнейшем имела значение для потомков. Художественный музей Волтерса объясняет, что урна "служит наглядным напоминанием о том, как распад тела может стать позитивным изменением, превращая любимого предка в почитаемого духа, который и впредь будет вечно руководить живыми".

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