Имение принцессы и лагерь для пленных: 15 клинописных табличек раскрыли древние секреты (фото)

Пятнадцать клинописных табличек, хранящихся в Иракском музее, пролили свет на то, как 4 000 лет назад функционировало королевское хозяйство на юге Месопотамии. Эти тексты содержат не только административные записи, но и другие сведения.

Таблички датируются периодом Ур III, примерно 2112–2004 гг. до н. э., когда Третья династия Ура контролировала значительную часть южной Месопотамии. Большинство документов происходит из региона Умма и отражает повседневную экономическую деятельность, пишет Arkeonews.

Исследователи Абатер Рахи Саадун, Ноэми Боррелли и Маурицио Виано считают, что несколько табличек происходят из королевской загородной усадьбы, а не из учреждения, непосредственно находившегося под управлением наместника Уммы. По крайней мере две из них, судя по всему, принадлежали поместью принцессы Шат-Эштар, тогда как ещё две, вероятно, происходят из того же архива.

Шат-Эштар была дочерью царя и женой Шаракама. Ранее учёные предполагали, что её поместье находилось в регионе Умма, тогда как новые записи сужают круг вероятных мест его расположения до границы между Уммой и Гирсу/Лагашем.

Таблички датируются периодом Ур III, примерно 2112–2004 гг. до н. э. Фото: Saadoon / Borrelli and Viano (2026), Iraq

Усадьба также была гораздо больше, чем просто резиденция с сельскохозяйственными угодьями. Записи свидетельствуют о деятельности в сфере производства зерновых, выращивания фруктовых садов, животноводства, переработки пищевых продуктов и пошива одежды.

В его штат входили ремесленники, охранники, кухонный персонал, рабочие и артисты. Эти документы свидетельствуют о том, что королевские поместья могли иметь собственных управляющих, рабочих и писцов и функционировать через сети, которые не вписывались в обычную провинциальную систему.

Сама письменность также содержит подсказки. На нескольких табличках используются необычные варианты написания, смешанные административные формулы, нетипичные термины и единичные аккадские слова, отличающиеся от стандартизированной письменности, которая встречается в основных архивах. Исследователи предполагают, что некоторые писцы, возможно, обучались за пределами официальных государственных учреждений и развили местные практики письма.

В одной таблице зафиксировано ежемесячное распределение 810 литров ячменя среди рабочих, связанных с поместьем Шат-Эштар. В списке указаны эламцы, погонщики волов и младшие пастухи, тогда как в сопутствующих кадровых записях некоторые лица упоминаются в связи с такими должностями, как конюх и виночерпий. Этот список показывает, как поместье зависело от рабочих различного происхождения и связывало выплаты зерном с конкретными должностями.

На другой табличке указаны расходы за семь месяцев на 45,36 гектаров обрабатываемых земель. В ней перечислены семена, корм, выплаты наемным рабочим, пайки для строителей, корма для скота, камыш и содержание каналов. Общий объём составил 18 796 литров ячменя.

Рабочие, которые рыли часть канала Сиса, получали заработную плату в виде зерна, тогда как другие наемные рабочие получали около 3 300 литров ячменя за перевозку королевского зерна в Пашиме. В записи также упоминается Зарик — вероятно, управляющий, связанный с поместьем Шат-Эштар, который занимался хранением зерна, выплатами за труд и сельскохозяйственными работами.

На нескольких табличках используются необычные варианты написания и нетипичные термины Фото: Saadoon / Borrelli and Viano (2026), Iraq

Эти документы также пополняют древнюю карту южной Месопотамии новыми названиями. На одной из табличек упоминается канал "ме-Ламассим" — водный путь, ранее не зафиксированный в документах Ур III, а также другие редкие топонимы.

Другой документ касается обслуживания ирригационной системы "Нанна-гугал" вблизи границы между Уром и Гирсу/Лагашем. В записи подсчитаны тысячи кубических метров земляных работ, тогда как более обширные данные свидетельствуют о том, что канал пересекал территорию провинции и, возможно, служил границей. Для обеспечения функционирования такой системы требовалось сотрудничество между соседними администрациями под королевским руководством.

Наиболее неопределённым является упоминание о поселении под названием Ду-мурула. На одной табличке сельскохозяйственные работы распределены между четырьмя группами, среди которых — крестьяне, подневольные рабочие и 11 эламцев, и зафиксировано 4 072,5 кубических метров грунта, который необходимо было вывезти для ирригационных работ.

Другие записи свидетельствуют о том, что Ду-Мурула поставляла большие объемы камыша, растительности и древесины и была связана с чиновниками, служившими короне. В течение шести месяцев через государственного канцлера из поселения было вывезено около 240 тонн свежего камыша. Значительная часть этого материала, судя по всему, использовалась в качестве корма для овец, что связывает Ду-Мурулу с более широкой системой королевского животноводства.

Исследователи предполагают, что Ду-Мурула могло быть одним из нескольких поселений, основанных по королевскому указу и заселенных военнопленными. Присутствие эламцев и группы, которая, вероятно, происходила из Симанума, подтверждает эту идею, но имеющиеся доказательства не свидетельствуют о том, что все рабочие там были пленными.

Некоторые таблички, связанные с архивом Шат-Эштара, были найдены в ходе незаконных раскопок Фото: Saadoon / Borrelli and Viano (2026), Iraq

Пятнадцать табличек поступили в Иракский музей в период с 2005 по 2008 годы различными путями. Некоторые таблички, связанные с архивом Шат-Эштар, были получены в результате незаконных раскопок, что привело к фрагментации архива и затруднило реконструкцию его первоначального контекста.

Несмотря на это, записи дают редкое представление о людях и работе, которые стояли за экономикой Ур III. Они показывают, как распределялось зерно, содержались каналы, обеспечивался скот, нанимались рабочие и перевозились королевские товары между поселениями. Они также свидетельствуют о том, что королевские поместья могли функционировать наряду с наместниками, храмами и центральными институтами, а не просто вписываться в стандартную провинциальную бюрократию.

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