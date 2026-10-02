Древняя Смирна раскрывает свои секреты: археологи рассказали о новых находках (фото)

Археологи, проводящие раскопки древнего города Смирна на западе Турции, обнаружили три комнаты и ранее не задокументированные настенные росписи, возраст которых составляет около 1 500 лет. Эти остатки были найдены в центре современного Измира.

В двух комнатах был мозаичный пол, а в третьей — мраморная плитка. В ходе раскопок также был обнаружен римский водопровод, по которому и по сей день течет вода спустя почти 2 000 лет после его сооружения, пишет Arkeonews.

Настенные росписи обнаружили в ходе работ, проводимых в районе Агоры Смирны и древнего театра. Акин Эрсой, профессор Университета Измира имени Катипа Челеби, отметил, что его команда впервые обнаружила настенные росписи в этом районе.

Настенные росписи обнаружили в ходе работ, проводимых в районе Агоры Смирны и древнего театра Фото: Anatolian Archaeology

Смирна уже известна благодаря римским надписям и рисункам, обнаруженным на оштукатуренных стенах и опорах арок в подвале базилики Агоры. Среди изображений — рисунки гладиаторов, кораблей и птиц, а также имена людей и сцены из повседневной жизни. Недавно обнаруженные росписи не связаны с этими предыдущими находками. Исследователи пока не определили их цвета, сюжеты или декоративные узоры.

Эти три комнаты дают дополнительные сведения о зданиях вокруг Агоры. Эрсой отметил сходство с "террасными домами" Эфеса, но высказал предположение, что комнаты в Смирне, возможно, выполняли общественную функцию.

Помещения датируются V и VI веками нашей эры Фото: Anatolian Archaeology

Постройки датируются V и VI веками нашей эры — периодом, когда Римская империя уже разделилась на восточную и западную части, а христианство стало силой, оказывавшей влияние на городскую жизнь.

Агора была центром торговой и общественной жизни города. Значительная часть сооружения, которое можно увидеть сегодня, датируется периодом восстановления после землетрясения 178 года н. э., когда император Марк Аврелий поддержал восстановление города. По словам Эрсоя, недавно обнаруженные сооружения могут помочь понять, как Смирна приспосабливалась к тому, что её старые римские здания и городские пространства приобретали новые функции.

Раскопки также привлекли внимание к древнеримскому водопроводу, пролегающему под историческим центром. Археологи проследили около 150 метров этого канала в направлении Агоры, и он до сих пор несет воду. Его точное источнике пока не установлено.

Раскопки привлекли внимание к древнему римскому водопроводу, пролегающему под историческим центром Фото: Anatolian Archaeology

Эрсой высказал предположение, что канал мог соединяться с источником вблизи бани Намазга и мечети Куршунлу, расположенных к югу от археологического памятника. В римский период каналы, соединенные с природными источниками, снабжали водой нижние районы Смирны.

Дальнейшие раскопки будут проводиться вокруг недавно обнаруженных помещений, после чего исследователи перейдут к ранее обнаруженному комплексу бани и гимназии. Настенные росписи, мозаики, мраморные полы и сохранившийся водопровод в совокупности демонстрируют, как здания и инфраструктура Смирны на протяжении многих веков продолжали отвечать меняющимся потребностям.

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