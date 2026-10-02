Стародавня Смірна розкриває свої секрети: археологи розповіли про нові знахідки (фото)

Археологи, які проводять розкопки стародавнього міста Смірна на заході Туреччини, виявили три кімнати та раніше не задокументовані настінні розписи, вік яких становить близько 1 500 років. Ці залишки були знайдені в центрі сучасного Ізміра.

Дві з кімнат мали мозаїчні підлоги, а третя — мармурову бруківку. Під час розкопок також було виявлено римський водопровід, яким і досі тече вода майже через 2 000 років після його спорудження, пише Arkeonews.

Настінні розписи знайшли під час робіт, що тривають у районі Агори Смірни та стародавнього театру. Акін Ерсой, професор Університету Ізміра імені Катіпа Челебі, зазначив, що його команда вперше натрапила на настінні розписи в цьому районі.

Настінні розписи знайшли під час робіт, що тривають у районі Агори Смірни та стародавнього театру Фото: Anatolian Archaeology

Смірна вже відома завдяки римським написам та малюнкам, знайденим на оштукатурених стінах та опорах арок у підвалі базиліки Агори. Серед зображень — малюнки гладіаторів, кораблів і птахів, а також імена людей та сцени з повсякденного життя. Нещодавно виявлені розписи не пов'язані з цими попередніми знахідками. Дослідники ще не встановили їхні кольори, сюжети чи декоративні візерунки.

Ці три кімнати дають додаткові свідчення про будівлі навколо Агори. Ерсой відзначив подібність до "терасових будинків" Ефесу, але припустив, що кімнати в Смірні, можливо, виконували громадську функцію.

Приміщення датуються V та VI століттями нашої ери Фото: Anatolian Archaeology

Приміщення датуються V та VI століттями нашої ери — періодом, коли Римська імперія вже розділилася на східну та західну частини, а християнство стало силою, що впливала на міське життя.

Агора була центром торгівельної та громадської діяльності міста. Значна частина споруди, яку можна побачити сьогодні, датується періодом відбудови після землетрусу 178 року н. е., коли імператор Марк Аврелій підтримав відновлення міста. За словами Ерсоя, нещодавно виявлені споруди можуть допомогти зрозуміти, як Смірна пристосовувалася до того, що її старі римські будівлі та міські простори набували нових функцій.

Розкопки також привернули увагу до стародавнього римського водопроводу, що пролягає під історичним центром. Археологи простежили близько 150 метрів цього каналу в напрямку Агори, і він досі несе воду. Його точне джерело поки що не встановлено.

Розкопки привернули увагу до стародавнього римського водопроводу, що пролягає під історичним центром Фото: Anatolian Archaeology

Ерсой припустив, що канал може з'єднуватися з джерелом поблизу лазні Намазга та мечеті Куршунлу, що на південь від археологічного пам'ятника. У римський період канали, з'єднані з природними джерелами, забезпечували водою нижні райони Смірни.

Подальші розкопки триватимуть навколо нещодавно виявлених приміщень, після чого дослідники перейдуть до раніше виявленого комплексу лазні та гімназії. Настінні розписи, мозаїки, мармурові підлоги та збережений водопровід разом демонструють, як будівлі та інфраструктура Смірни упродовж багатьох століть продовжували відповідати мінливим потребам.

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