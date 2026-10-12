Математик мая випередив Фібоначчі на сотні років: він відстежував Венеру та Марс (фото)

Понад 1 200 років тому вчений з народу мая залишив своє ім'я в кінці математичного розрахунку, написаного на стіні невеликої кімнати на території сучасної Гватемали. Дослідники встановили його особу та знайшли докази того, що він займався вивченням рухів Венери та Марса.

Цим чоловіком був Сак Тан Ваакс — математик з народу мая, який мешкав у стародавньому місті Шультун, пише Arkeonews.

Дослідники виявили, що один із розрахунків Ваакса містить числовий візерунок, схожий на послідовність Фібоначчі. Цей напис є першим відомим випадком, коли математику класичної епохи мая безпосередньо приписують математичну чи астрономічну працю.

Напис, відомий як "Текст 19", містить лише 11 блоків ієрогліфів, але фіксує обчислення, що охоплюють 2 920 днів. Цей період був важливим для астрономів мая, оскільки він дорівнює п'яти циклам Венери тривалістю приблизно 584 дні та восьми сонячним рокам по 365 днів.

Напис, відомий як "Текст 19", фіксує обчислення, що охоплюють 2 920 днів Фото: Antiquity

У розрахунку також поєднано кілька різних одиниць часу, зокрема 20-денний місяць мая, 260-денний ритуальний календар, 360-денний "рік" та цикл Марса, що триває приблизно 780 днів. Дослідники раніше знаходили ці виміри в інших текстах мая, але вони не були розташовані саме таким чином.

Незвичайна структура привернула увагу дослідників, оскільки кількість циклів відповідає послідовності 1, 1, 2, 3 і 5. Це нагадує послідовність Фібоначчі, в якій кожне число є сумою двох попередніх чисел.

У розрахунках із Шультуна послідовність починається з одного 20-денного місяця та одного 260-денного календарного циклу. Далі вона проходить через два цикли Марса, три періоди по 360 днів і п'ять циклів Венери.

Дослідники наголошують, що це не означає, ніби Сак Тан Ваакс відкрив послідовність Фібоначчі. Немає доказів того, що вчені мая розуміли її так само, як сучасні математики, і незрозуміло, чи була ця закономірність навмисною. Проте цей розрахунок демонструє, як вчені мая поєднували різні астрономічні та календарні цикли.

Напис містить фразу, що перекладається як "так каже", за якою йде ім'я Сак Тан Ваакс Фото: Antiquity

Напис також може вказувати на конкретну дату. Реконструювавши пошкоджені календарні знаки, дослідники визначили можливу початкову точку, що відповідає 11 листопада 781 року н. е. Це, ймовірно, був початок обчислення, а не дата, коли напис було нанесено.

Астрономія відігравала важливу роль у суспільстві мая. Вчені відстежували такі планети, як Венера та Марс, і порівнювали їхні рухи з різними календарями. Їхні обчислення допомагали встановлювати дати релігійних церемоній, королівських подій та освячення важливих будівель.

Найбільш особиста деталь з'являється наприкінці Тексту 19. Після математичного розрахунку напис містить фразу, що перекладається як "так каже", за якою йде ім'я Сак Тан Ваакс.

Художників і скульпторів мая раніше ідентифікували за підписаними творами, але досі дослідники не знаходили математика класичної епохи мая, ім'я якого було б безпосередньо пов'язане з математичним або астрономічним досягненням.

Астрономія відігравала важливу роль у суспільстві мая

Археологи виявили камеру, в якій міститься Текст 19, у 2010 році. Відома як Споруда 10K-2, вона містить близько 52 текстів, присвячених астрономії, місячним циклам та математиці. Сліди виготовлення паперу також свідчать про те, що фахівці, ймовірно, використовували цю будівлю для виготовлення книг і, можливо, навчання писців.

Сучасні методи візуалізації допомогли дослідникам відновити деталі пошкодженого тексту, зокрема ім’я Сак Тан Ваакса. Його збережений розрахунок дає рідкісну можливість зазирнути у світ життя окремого вченого мая та показує, як стародавні математики працювали з календарями та рухом планет понад 1 200 років тому.

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