"Пломби" з дорогоцінних каменів: основи стоматології винайшли майя (фото)

Вчені вважають, що майя не просто прикрашали свої зуби дорогоцінними каменями, а поклали початок сучасній стоматології.

Найвагомішим доказом того, що стоматологія майя мала медичний характер, є не самі камені, а клей, за допомогою якого їх кріпили до зубів, пише Фокус.

Хімічний аналіз складу, що містив ці вставки, дозволив виявити близько 150 органічних сполук, зокрема соснову смолу, ефірні олії рослин родини ясноткових (м’ятних) та речовини, отримані з шавлії. Деякі з них мають антибактеріальні властивості, інші — протизапальні.

Вставка з нефриту, знайдена під час розкопок поселень майя Фото: Wikimedia Commons

Той, хто готував цю суміш, очевидно, мав на меті щось серйозніше, ніж просто приклеїти дорогоцінний камінь до зуба.

Ця практика існувала протягом класичного періоду цивілізації майя — приблизно з 250 по 900 рік н. е. Отже, вік зубів, які досліджували вчені, становить від 1100 до 1800 років.

У період найбільшої популярності цієї традиції такі вставки були у понад половини дорослого населення.

Варто згадати ще один важливий факт. У дослідженні, опублікованому в листопаді 2025 року, було вивчено три зуби з вставками, знайдені в Гватемалі. З’ясувалося, що нефритові елементи встановлювали навіть дітям — у віці всього семи років, причому пульпа зубів залишалася неушкодженою, а сліди природного карієсу були відсутні.

Що б ці татуювання не означали, деякі майя отримували їх задовго до досягнення зрілого віку.

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