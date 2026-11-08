Не видели 25 лет: ученые впервые сфотографировали редкую дикую кошку (фото)
Ученые обнаружили доказательства присутствия редкой дикой кошки на территории США вне основного места ее обитания.
Исследователи из Университета штата Нью-Мексико с помощью скрытых камер несколько месяцев изучали дикую природу в лесном массиве Carson National Forest на севере штата Нью-Мексико (США). Цель исследования состоит в том, чтобы понять, как структура леса влияет на биоразнообразие в южной части Скалистых гор. Просматривая снимки учены обнаружили нечто неожиданное: они увидели животное, которое попадется на глаза людям очень редко, пишет Phys.
Среди снимков многих животных, обитающих на территории горного хребта Сан-Хуан (является частью Скалистых гор), который простирается вдоль границы штатов Нью-Мексико и Колорадо, ученые обнаружили доказательство присутствия канадской рыси. Этот вид диких кошек, приспособленных к жизни в снежных условиях, в последний раз видели в штате Нью-Мексико примерно 25 лет назад.
По словам ученых, канадские рыси обычно обитают в густых бореальных и субальпийских лесах на большей части территории Канады и Аляски. Внешне они напоминают рыжую рысь, весят до 9 килограммов, а их рост составляет до 60 см. В отличие от рыжей рыси канадская рысь имеет серый или желтовато-коричневый окрас, а их широкие лапы длинных ног покрыты густой шерстью. Такие особенности позволяют животным легко передвигаться по глубокому снегу и охотиться на американских беляков (разновидность зайца).
Несмотря на попытки заселить канадскую рысь в штатах Нью-Мексико и Колорадо в период с 1999 по 2006 год, их численность на территории США вне Аляски остается крайне низкой. Это вид, который находится под угрозой исчезновения.
По словам ученых, эти животные крайней редко попадаются на глаза людям, а потому новое открытие является большой удачей.
Доказательство присутствия как минимум одной канадской рыси на севере штата Нью-Мексико может потребовать пересмотра подходов, которые государственные органы применяют к управлению популяцией этого вида и его средой обитания, говорят ученые.
Одна из целей данного исследования состоит в том, чтобы предоставить специалистам по лесному хозяйству научно обоснованные рекомендации. В них будет рассматриваться влияние мер по снижению пожарной опасности и заготовки древесины на диких животных, обитающих в лесах южной части Скалистых гор.
Исследование посвящено тому, как управлять лесными территориями так, чтобы у канадской рыси и других видов животных было будущее на данной территории.
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