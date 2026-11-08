Не видели 25 лет: ученые впервые сфотографировали редкую дикую кошку (фото)

Ученые обнаружили доказательства присутствия редкой дикой кошки на территории США вне основного места ее обитания.

Исследователи из Университета штата Нью-Мексико с помощью скрытых камер несколько месяцев изучали дикую природу в лесном массиве Carson National Forest на севере штата Нью-Мексико (США). Цель исследования состоит в том, чтобы понять, как структура леса влияет на биоразнообразие в южной части Скалистых гор. Просматривая снимки учены обнаружили нечто неожиданное: они увидели животное, которое попадется на глаза людям очень редко, пишет Phys.

Среди снимков многих животных, обитающих на территории горного хребта Сан-Хуан (является частью Скалистых гор), который простирается вдоль границы штатов Нью-Мексико и Колорадо, ученые обнаружили доказательство присутствия канадской рыси. Этот вид диких кошек, приспособленных к жизни в снежных условиях, в последний раз видели в штате Нью-Мексико примерно 25 лет назад.

Ученые обнаружили доказательство присутствия канадской рыси. Этот вид диких кошек, приспособленных к жизни в снежных условиях, в последний раз видели в штате Нью-Мексико примерно 25 лет назад Фото: phys.org

По словам ученых, канадские рыси обычно обитают в густых бореальных и субальпийских лесах на большей части территории Канады и Аляски. Внешне они напоминают рыжую рысь, весят до 9 килограммов, а их рост составляет до 60 см. В отличие от рыжей рыси канадская рысь имеет серый или желтовато-коричневый окрас, а их широкие лапы длинных ног покрыты густой шерстью. Такие особенности позволяют животным легко передвигаться по глубокому снегу и охотиться на американских беляков (разновидность зайца).

Несмотря на попытки заселить канадскую рысь в штатах Нью-Мексико и Колорадо в период с 1999 по 2006 год, их численность на территории США вне Аляски остается крайне низкой. Это вид, который находится под угрозой исчезновения.

Канадские рыси обычно обитают в густых бореальных и субальпийских лесах на большей части территории Канады и Аляски Фото: Wikipedia

По словам ученых, эти животные крайней редко попадаются на глаза людям, а потому новое открытие является большой удачей.

Доказательство присутствия как минимум одной канадской рыси на севере штата Нью-Мексико может потребовать пересмотра подходов, которые государственные органы применяют к управлению популяцией этого вида и его средой обитания, говорят ученые.

Одна из целей данного исследования состоит в том, чтобы предоставить специалистам по лесному хозяйству научно обоснованные рекомендации. В них будет рассматриваться влияние мер по снижению пожарной опасности и заготовки древесины на диких животных, обитающих в лесах южной части Скалистых гор.

Исследование посвящено тому, как управлять лесными территориями так, чтобы у канадской рыси и других видов животных было будущее на данной территории.

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