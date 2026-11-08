Не бачили 25 років: вчені вперше сфотографували рідкісну дику кішку (фото)
Вчені виявили докази присутності рідкісної дикої кішки на території США поза межами її основного ареалу.
Дослідники з Університету штату Нью-Мексико за допомогою прихованих камер протягом кількох місяців вивчали дику природу в лісовому масиві Carson National Forest на півночі штату Нью-Мексико (США). Мета дослідження полягає в тому, щоб зрозуміти, як структура лісу впливає на біорізноманіття в південній частині Скелястих гір. Переглядаючи знімки, вчені виявили щось несподіване: вони побачили тварину, яку люди бачать дуже рідко, пише Phys.
Серед знімків багатьох тварин, що мешкають на території гірського хребта Сан-Хуан (який є частиною Скелястих гір), що простягається вздовж кордону штатів Нью-Мексико та Колорадо, вчені виявили докази присутності канадської рисі. Цей вид диких котів, пристосованих до життя в снігових умовах, востаннє бачили у штаті Нью-Мексико приблизно 25 років тому.
За словами вчених, канадські рисі зазвичай мешкають у густих бореальних і субальпійських лісах на більшій частині території Канади та Аляски. Зовні вони нагадують руду рись, важать до 9 кілограмів, а їхній зріст становить до 60 см. На відміну від рудої рисі канадська рись має сіре або жовтувато-коричневе забарвлення, а їхні широкі лапи довгих ніг вкриті густою шерстю. Такі особливості дозволяють тваринам легко пересуватися по глибокому снігу та полювати на американських біляків (різновид зайця).
Незважаючи на спроби реінтродукції канадської рисі в штатах Нью-Мексико та Колорадо у період з 1999 по 2006 рік, її чисельність на території США, за винятком Аляски, залишається вкрай низькою. Цей вид перебуває під загрозою зникнення.
За словами вчених, ці тварини вкрай рідко трапляються на очі людям, а тому це відкриття є великою удачею.
Докази присутності щонайменше однієї канадської рисі на півночі штату Нью-Мексико можуть змусити переглянути підходи, які державні органи застосовують до управління популяцією цього виду та його середовищем існування, зазначають вчені.
Однією з цілей цього дослідження є надання фахівцям у галузі лісового господарства науково обґрунтованих рекомендацій. У них розглядатиметься вплив заходів щодо зниження пожежної небезпеки та заготівлі деревини на диких тварин, що мешкають у лісах південної частини Скелястих гір.
Дослідження присвячене тому, як управляти лісовими територіями так, щоб канадська рись та інші види тварин мали майбутнє на цій території.
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