Дуже полюбляли червону фарбу: вчені виявили можливу причину занепаду цивілізації майя

Майя використовували стільки червоної фарби, що отруїли свої водойми ртуттю. Це може бути однією з причин занепаду стародавньої цивілізації.

Вчені виявили надзвичайно високий рівень вмісту ртуті в донних відкладах озер на території Мексики, де мешкали стародавні майя. Вони використовували настільки велику кількість червоної фарби, що отруїли ртуттю озера та інші джерела прісної води. Причиною стала кіновар. Це червоний мінерал, який є сульфідом ртуті. Його використовували як пігмент для отримання червоної фарби. Залишки фарби потрапляли у водойми, що призводило до забруднення води протягом століть, вважають вчені. Результати дослідження опубліковано в журналі Science Advances, пише Live Science.

Стародавні майя — це народ, що мешкав на території сучасної південної Мексики та Центральної Америки. Майя фарбували в червоний колір практично все: скульптури, стіни, площі, керамічні вироби, а також тіла померлих. Кіновар був поширеним компонентом їхніх фарб. Але потрапляння фарби у водойми призвело до забруднення джерел прісної води ртуттю, як з’ясували вчені. Про це свідчить дослідження вмісту ртуті в донних відкладах озер.

За словами вчених, вони навіть не припускали, що майя використовували кіновар у таких великих кількостях, що це призвело до серйозного забруднення джерел води ртуттю. Дослідники виявили надзвичайно високу концентрацію ртуті в озерах, поруч із якими розташовувалися міста майя.

Дослідники виявили надзвичайно високу концентрацію ртуті в озерах, поруч із якими розташовувалися міста майя Фото: Wikipedia

Аналіз донних відкладень дав змогу простежити зміни у складі ґрунту та води протягом понад 2000 років. Вчені з’ясували, що періоди підвищеного вмісту ртуті збігаються з низкою етапів докласичної та класичної епохи цивілізації майя. Це період від 40 до 820 року нашої ери.

Серйозне отруєння ртуттю відбувається, коли концентрація цього металу в крові людини перевищує 100 частин на мільярд. Отруєння може спричинити незворотне ураження легенів, ураження головного мозку і навіть призвести до смерті.

Вчені з’ясували, що в найбільш забруднених шарах відкладень концентрація ртуті сягала 2,3 частин на мільйон. Люди пили забруднену воду протягом кількох століть.

Досі дослідники сперечаються щодо причин занепаду цивілізації майя у VIII–IX століттях нашої ери. Однією з головних причин вважається руйнування системи вирощування продовольства внаслідок масштабної посухи. Проте ртуть могла бути одним із чинників, що сприяли занепаду цієї стародавньої цивілізації.

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