Ісуса пропонували визнати "богом" лише через кілька років після розп'яття: про це йдеться в стародавньому тексті

Дослідник стверджує, що стародавні тексти містять "історичні свідчення" того, що після розп’яття Христа мали намір визнати його божеством.

Дослідник Луїджі Зіто стверджує, що в стародавніх текстах згадується про спробу римського імператора визнати Ісуса божеством лише через кілька років після його розп’яття. Експерт аналізує достовірність цих свідчень та їхню відповідність римським політичним практикам, пише Daily Mail.

Основним джерелом у тексті є християнський автор Тетулліан. Він стверджував, що імператор Тіберій отримав із Палестини повідомлення про божественну природу Христа і підтримав ідею визнати його "богом". Втім, римський сенат відхилив цю пропозицію.

У дослідженні зазначається, що обговорення в сенаті, ймовірно, могло відбутися близько 5 року нашої ери — приблизно через два роки після смерті Ісуса. При цьому сам Тертуліан написав свою працю більш ніж 150 років потому. Оригінальної постанови сенату, яка могла б незалежно підтвердити цю розповідь, на жаль, не збереглося.

За словами Луїджі Зіто, Тіберій, ймовірно, міг розглядати визнання послідовників Ісуса як спосіб послабити релігійну напруженість у Юдеї, а також взяти зароджуваний рух під захист і контроль Риму. Простіше кажучи, така пропозиція, ймовірно, була політичною стратегією, спрямованою на підтримку стабільності, а не свідченням того, що сам імператор став християнином.

Зіто також зазначає, що виниклі розбіжності є цілком логічними з політичної точки зору, оскільки повноваження імператора та сенату частково перетиналися, що могло призводити до конфліктів щодо офіційного визнання тих чи інших божеств. Однак дослідник вважає, що в основі Тертуліана цілком може лежати реальна подія.

Юридичні аспекти цього питання розглядаються в контексті основних напрямків історико-критичних досліджень. Це вказує на те, що згадане рішення сенату передбачає не тільки історичне існування Ісуса Христа, але й наявність розвиненої христології — уявлення про його божественність, що сформувалося вже в перше десятиліття після його смерті.

За словами Зіто, якщо ця подія справді мала місце, це означає, що віра в божественність Христа проникла у вищі ешелони римської влади всього через кілька років після його смерті. Тіберій правив Римською імперією з 14 по 37 рік нашої ери — у той період, коли Понтій Пілат керував Юдеєю, а Ісус був розп’ятий.

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