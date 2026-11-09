Некрополь для драгоценностей: как нашли самый древний золотой клад в мире (фото)

Тысячи лет назад жители побережья Чёрного моря уже изготавливали золотые украшения и хоронили умерших вместе с сотнями драгоценных предметов. В некрополе недалеко от болгарской Варны археологи обнаружили тысячи золотых изделий, в том числе захоронение мужчины с 1,5 килограмма золота и могилы с драгоценностями, но без человеческих останков.

История началась в 1972 году, когда оператор экскаватора по имени Райчо Маринов наткнулся на древние предметы во время строительных работ в промышленном районе Варны. Впоследствии археологи обнаружили огромное захоронение медного века, датируемое примерно 4600–4350 годами до н. э., пишет Arkeonews.

В Варненском некрополе археологи обнаружили более 3 000 золотых артефактов, общий вес которых превышал шесть килограммов. Коллекция включала браслеты, бусины, подвески, декоративные аппликации и другие украшения. Археологи также обнаружили медные орудия труда, керамику, кремневые лезвия и предметы, изготовленные из морских ракушек.

Коллекция включала браслеты, бусины, подвески, декоративные аппликации и другие украшения Фото: Wikimedia Commons

Однако распределение золота было далеко не равномерным. По данным Варненского краеведческого музея, золото содержалось лишь в 62 погребальных комплексах. Четыре могилы — под номерами 1, 4, 36 и 43 — содержали более пяти килограммов всей коллекции.

Наиболее примечательной могилой, в которой были обнаружены человеческие останки, стала могила № 43. Внутри археологи обнаружили скелет взрослого мужчины, рядом с которым находилось около 1,5 килограмма золотых предметов. Его могила содержала изысканные украшения и обрядовые предметы, свидетельствовавшие об исключительном положении этого мужчины в обществе.

Личность этого мужчины остается неизвестной. Исследователи рассматривают гипотезы о том, обладал ли он политической властью, исполнял ли религиозные обязанности или занимал иную влиятельную должность. Какой бы ни была его роль, количество драгоценных предметов, положенных в его могилу, свидетельствует о том, что социальные различия уже четко выражались через погребальные обычаи.

В Варненском некрополе археологи обнаружили более 3 000 золотых артефактов Фото: Wikimedia Commons

Еще одна загадка связана с могилами, в которых не было человеческих останков. Вместо скелетов археологи обнаружили тщательно расставленные жертвоприношения, в частности золотые украшения и предметы, символически изображавшие части человеческого тела.

Их точное назначение остается неизвестным. Возможно, они выполняли религиозные или обрядовые функции либо служили для увековечения памяти людей, чье настоящее захоронение состоялось в другом месте. Независимо от их первоначального значения, эти могилы показали, что золото играло роль, выходящую за пределы личного украшения.

Общий вес найденных сокровищ превысил шесть килограммов Фото: Wikimedia Commons

Эти находки также показали, что жители Варны поддерживали связи с общинами за пределами Черноморского региона. Найденные на кладбище средиземноморские раковины рода Spondylus свидетельствуют о доступе к материалам, которые транспортировались на значительные расстояния. Медные артефакты стали ещё одним доказательством развитых навыков металлообработки.

Эти находки свидетельствуют о том, что Варна входила в разветвленную сеть торговли и культурного обмена за столетие до возведения древнейших египетских пирамид. Эта община уже изготавливала изысканные золотые предметы и накапливала богатство в масштабах, редко встречающихся в доисторической Европе.

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