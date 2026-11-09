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Некрополь для драгоценностей: как нашли самый древний золотой клад в мире (фото)

Самое древнее золотое сокровище обнаружили в Болгарии
Археологи обнаружили более 3 000 золотых артефактов | Фото: Wikimedia Commons

Тысячи лет назад жители побережья Чёрного моря уже изготавливали золотые украшения и хоронили умерших вместе с сотнями драгоценных предметов. В некрополе недалеко от болгарской Варны археологи обнаружили тысячи золотых изделий, в том числе захоронение мужчины с 1,5 килограмма золота и могилы с драгоценностями, но без человеческих останков.

История началась в 1972 году, когда оператор экскаватора по имени Райчо Маринов наткнулся на древние предметы во время строительных работ в промышленном районе Варны. Впоследствии археологи обнаружили огромное захоронение медного века, датируемое примерно 4600–4350 годами до н. э., пишет Arkeonews.

В Варненском некрополе археологи обнаружили более 3 000 золотых артефактов, общий вес которых превышал шесть килограммов. Коллекция включала браслеты, бусины, подвески, декоративные аппликации и другие украшения. Археологи также обнаружили медные орудия труда, керамику, кремневые лезвия и предметы, изготовленные из морских ракушек.

Артефакты были обнаружены в Варненском некрополе
Коллекция включала браслеты, бусины, подвески, декоративные аппликации и другие украшения
Фото: Wikimedia Commons

Однако распределение золота было далеко не равномерным. По данным Варненского краеведческого музея, золото содержалось лишь в 62 погребальных комплексах. Четыре могилы — под номерами 1, 4, 36 и 43 — содержали более пяти килограммов всей коллекции.

Наиболее примечательной могилой, в которой были обнаружены человеческие останки, стала могила № 43. Внутри археологи обнаружили скелет взрослого мужчины, рядом с которым находилось около 1,5 килограмма золотых предметов. Его могила содержала изысканные украшения и обрядовые предметы, свидетельствовавшие об исключительном положении этого мужчины в обществе.

Личность этого мужчины остается неизвестной. Исследователи рассматривают гипотезы о том, обладал ли он политической властью, исполнял ли религиозные обязанности или занимал иную влиятельную должность. Какой бы ни была его роль, количество драгоценных предметов, положенных в его могилу, свидетельствует о том, что социальные различия уже четко выражались через погребальные обычаи.

Археологи обнаружили тысячи золотых артефактов
В Варненском некрополе археологи обнаружили более 3 000 золотых артефактов
Фото: Wikimedia Commons

Еще одна загадка связана с могилами, в которых не было человеческих останков. Вместо скелетов археологи обнаружили тщательно расставленные жертвоприношения, в частности золотые украшения и предметы, символически изображавшие части человеческого тела.

Их точное назначение остается неизвестным. Возможно, они выполняли религиозные или обрядовые функции либо служили для увековечения памяти людей, чье настоящее захоронение состоялось в другом месте. Независимо от их первоначального значения, эти могилы показали, что золото играло роль, выходящую за пределы личного украшения.

Некоторые захоронения содержали только сокровища
Общий вес найденных сокровищ превысил шесть килограммов
Фото: Wikimedia Commons

Эти находки также показали, что жители Варны поддерживали связи с общинами за пределами Черноморского региона. Найденные на кладбище средиземноморские раковины рода Spondylus свидетельствуют о доступе к материалам, которые транспортировались на значительные расстояния. Медные артефакты стали ещё одним доказательством развитых навыков металлообработки.

Эти находки свидетельствуют о том, что Варна входила в разветвленную сеть торговли и культурного обмена за столетие до возведения древнейших египетских пирамид. Эта община уже изготавливала изысканные золотые предметы и накапливала богатство в масштабах, редко встречающихся в доисторической Европе.

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