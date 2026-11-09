Некрополь для коштовностей: як знайшли найстаріший золотий скарб у світі (фото)

Тисячі років тому мешканці узбережжя Чорного моря вже виготовляли золоті прикраси й ховали померлих із сотнями коштовних предметів. У некрополі поблизу болгарської Варни археологи знайшли тисячі золотих виробів, зокрема поховання чоловіка з 1,5 кілограма золота та могили з коштовностями, але без людських останків.

Історія розпочалася у 1972 році, коли оператор екскаватора на ім'я Райчо Марінов натрапив на стародавні предмети під час будівельних робіт у промисловому районі Варни. Згодом археологи виявили величезне поховання мідної доби, що датується приблизно 4600–4350 роками до н. е., пише Arkeonews.

У Варненському некрополі археологи знайшли понад 3 000 золотих артефактів, загальна вага яких перевищувала шість кілограмів. Колекція включала браслети, намистини, підвіски, декоративні аплікації та інші прикраси. Археологи також виявили мідні знаряддя праці, кераміку, крем'яні леза та предмети, виготовлені з морських мушель.

Колекція включала браслети, намистини, підвіски, декоративні аплікації та інші прикраси Фото: Wikimedia Commons

Однак розподіл золота був далеко не рівномірним. За даними Варненського краєзнавчого музею, золото містили лише 62 похоронні комплекси. Чотири могили — під номерами 1, 4, 36 та 43 — містили понад п'ять кілограмів усієї колекції.

Найвизначнішою могилою, що містила людські останки, була могила № 43. Усередині археологи виявили скелет дорослого чоловіка, поруч із яким було приблизно 1,5 кілограма золотих предметів. Його могила містила вишукані прикраси та обрядові предмети, що свідчили про виняткове становище цього чоловіка в суспільстві.

Особа чоловіка залишається невідомою. Дослідники розглядають гіпотези про те, чи мав він політичну владу, виконував релігійні обов'язки чи обіймав іншу впливову посаду. Якою б не була його роль, кількість дорогоцінних предметів, покладених у його могилу, свідчить про те, що соціальні відмінності вже чітко виражалися через похоронні звичаї.

У Варненському некрополі археологи знайшли понад 3 000 золотих артефактів Фото: Wikimedia Commons

Ще одна загадка пов'язана з могилами, в яких не було людських останків. Замість скелетів археологи виявили ретельно розкладені жертвоприношення, зокрема золоті прикраси та предмети, що символічно зображували частини людського тіла.

Їхнє точне призначення залишається невідомим. Можливо, вони виконували релігійні чи обрядові функції або вшановували пам'ять людей, чиє справжнє поховання відбулося деінде. Незалежно від їхнього первісного значення, ці могили продемонстрували, що золото відігравало роль, яка виходила за межі особистого прикрашення.

Загальна вага знайдених скарбів перевищила шість кілограмів Фото: Wikimedia Commons

Ці відкриття також показали, що мешканці Варни підтримували зв'язки з громадами за межами Чорноморського регіону. Знайдені на кладовищі середземноморські мушлі роду Spondylus свідчать про доступ до матеріалів, що транспортувалися на значні відстані. Мідні артефакти стали ще одним доказом розвинених навичок металообробки.

Ці знахідки свідчать про те, що Варна входила до розгалуженої мережі торгівлі та культурного обміну за століття до спорудження найдавніших єгипетських пірамід. Ця громада вже виготовляла вишукані золоті предмети та накопичувала багатство в масштабах, рідко зустрічаних у доісторичній Європі.

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