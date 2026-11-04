Просто не мали грошей на паб: як сталося одне з найбільших археологічних відкриттів у Англії (фото)

У 1982 році група студентів-археологів розпочала розкопки у звичайному кар'єрі на півдні Англії. Вони й гадки не мали, що їхня знахідка призведе до відкриття одного з найважливіших археологічних пам’яток Великої Британії.

Тоні Тайнан був одним із студентів Університетського коледжу Лондона, які розпочали роботи поблизу Чічестера, у графстві Західний Сассекс. На той час група досліджувала сусіднє римське археологічне місце, пише BBC.

Одного літнього вечора студенти вирішили дослідити дно кар'єру. "Оскільки ми були бідними студентами, які не могли щовечора ходити до пабу, ми вирішили дослідити дно кар'єру", — розповів Тайнан.

Студенти виявили ручні сокири, інші крем'яні знаряддя та кістки тварин

Студенти помітили, що вивезення гравію оголило поверхню землі, вік якої сягає приблизно 500 000 років. Невдовзі вони почали знаходити ручні сокири, інші крем'яні знаряддя та кістки тварин. Ці знахідки ознаменували початок розкопок на археологічному місці Боксгроув.

Пізніше Тайнан згадував, що цей проєкт, можливо, ніколи б не розпочався, якби того вечора студенти були зайняті чимось іншим. "Нам пощастило опинитися в потрібному місці в потрібний час, і з тих скромних початків все просто розквітло", — сказав він.

Згодом ця ділянка привернула увагу далеко за межі початкової студентської групи. Отримавши фінансування на розвідувальні роботи, археологічний проєкт швидко розширився. До команди приєдналося більше фахівців, і кожне нове дослідження приносило нові знахідки.

У 1993 році дослідники виявили останки, відомі як "Людина з Боксгроува"

У 1993 році дослідники виявили останки, відомі як "Людина з Боксгроува", які вважаються найдавнішими людськими скам'янілостями, знайденими у Великій Британії. Вважалося, що вони належали Homo heidelbergensis — вимерлому виду людини. Серед останків були гомілкова кістка та два зуби, причому зуби належали іншій особі.

Півмільйона років тому навколишній ландшафт також був зовсім іншим. За словами Тайнена, сусідні Саут-Даунс тоді мали набагато більш вражаючий вигляд, а територія навколо місця розкопок була вкрита трав'янистою саваною. Пізніше дослідники знайшли останки тварин, що колись мешкали там, зокрема носорогів та слона.

Пізніше дослідники знайшли останки тварин, зокрема носорогів

Те, що почалося як вечірні розвідки нудьгуючих студентів, перетворилося на великий археологічний проєкт. Знахідки в Боксгрові допомогли дослідникам зрозуміти життя людей у Британії сотні тисяч років тому, продемонструвавши, як випадкова знахідка може змінити уявлення про далеке минуле країни.

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