Сотні монет римських часів знайшли в Угорщині: яка з них найдавніша (фото)

Археологи виявили 737 римських монет на трьох ділянках у західній Угорщині, а також кераміку, металеві брошки та інші предмети, вік яких сягає понад 1 600 років. Ці знахідки дають нові свідчення про торгівлю, економічну діяльність та повсякденне життя в регіоні за часів римської влади.

Артефакти знайшли під час громадських археологічних проєктів, організованих Музеєм Ріппл-Ронаї в повіті Сомогь. Фахівці музею спільно з волонтерами виявили монети різних періодів, пише Heritage Daily.

Серед найдавніших зразків — срібна монета, викарбувана за часів імператора Антоніна Пія (138–161 рр. н. е.). Дослідники також ідентифікували монети з Севером Александром та Авреліаном.

На одній монеті часів правління Авреліана (270–275 рр. н. е.) зображено імператора, який тримається за руки з Конкордією, римською богинею гармонії. На кількох монетах, випущених за часів імператора Пробуса (276–282 рр. н. е.), зображено "Sol Invictus", або Непереможене Сонце.

Серед найдавніших зразків — срібна монета, викарбувана за часів імператора Антоніна Пія

На інших зображені мотиви, пов’язані з "Pax Augusti" — миром імператора. Такі зображення пропагували ідеї військової перемоги, божественної підтримки та політичної стабільності в період, позначений війнами та частими змінами правителів.

Ще однією незвичайною знахідкою стала монета присвячена Клавдію II, також відомому як Клавдій Готичний. Після його смерті в 270 р. н. е. імператора офіційно обожнили. Рим випускав монети, присвячені померлим правителям, яким було надано божественний статус.

Серед знахідок також були сотні фрагментів кераміки, кілька фібул та частина ваг. Частина кераміки належить до типу "тера сігілата" — характерного вишуканого червоного посуду, що виготовлявся у спеціалізованих майстернях і продавався по всій Римській імперії.

"Тера сігілата" — характерний вишуканий червоний посуд, що виготовлявся у спеціалізованих майстернях по всій Римській імперії

Археологічний контекст знахідок особливо важливий, оскільки монети походять із трьох окремих місць, а не з одного. Їхнє розташування та зв'язок з іншими предметами можуть допомогти пояснити, як вони накопичилися.

Ці знахідки демонструють цінність громадської археології, яка дозволяє волонтерам працювати пліч-о-пліч із музейними фахівцями та досліджувати більші території. 737 монет та інші виявлені предмети стали цінним джерелом знань про повсякденне життя у римській Паннонії упродовж кількох століть.

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