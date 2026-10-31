В Венгрии обнаружили сотни монет римской эпохи: какая из них самая древняя (фото)

Археологи обнаружили 737 римских монет на трёх участках в западной Венгрии, а также керамику, металлические броши и другие предметы, возраст которых превышает 1 600 лет. Эти находки дают новые свидетельства о торговле, экономической деятельности и повседневной жизни в регионе во времена римского владычества.

Артефакты были найдены в ходе общественных археологических проектов, организованных Музеем Риппл-Ронаи в округе Сомогь. Специалисты музея совместно с волонтерами обнаружили монеты разных эпох, пишет Heritage Daily.

Среди древнейших экземпляров — серебряная монета, отчеканенная во времена императора Антонина Пия (138–161 гг. н. э.). Исследователи также идентифицировали монеты с изображением Севера Александра и Аврелиана.

На одной из монет эпохи правления Аврелиана (270–275 гг. н. э.) изображён император, держащийся за руки с Конкордией, римской богиней гармонии. На нескольких монетах, выпущенных во времена императора Пробуса (276–282 гг. н. э.), изображен "Sol Invictus", или Непобедимое Солнце.

Среди древнейших экземпляров — серебряная монета, отчеканенная во времена императора Антонина Пия

На других изображены мотивы, связанные с "Pax Augusti" — миром императора. Такие изображения пропагандировали идеи военной победы, божественной поддержки и политической стабильности в период, отмеченный войнами и частыми сменами правителей.

Еще одной необычной находкой стала монета, посвященная Клавдию II, также известному как Клавдий Готический. После его смерти в 270 г. н. э. императора официально обожествили. Рим выпускал монеты, посвящённые умершим правителям, которым был присвоен божественный статус.

Среди находок также были сотни фрагментов керамики, несколько фибул и часть весов. Часть керамики относится к типу "тера сигилата" — характерной изысканной красной посуде, которая изготавливалась в специализированных мастерских и продавалась по всей Римской империи.

"Тера сигилата" — характерная изысканная красная посуда, изготавливавшаяся в специализированных мастерских по всей Римской империи

Археологический контекст находок особенно важен, поскольку монеты были найдены в трёх разных местах, а не в одном. Их расположение и связь с другими предметами могут помочь объяснить, как они скопились.

Эти находки демонстрируют ценность общественной археологии, которая позволяет волонтерам работать бок о бок с музейными специалистами и исследовать более обширные территории. 737 монет и другие обнаруженные предметы стали ценным источником знаний о повседневной жизни в римской Паннонии на протяжении нескольких веков.

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