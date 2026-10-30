Что делала гробница внутри театра: археологи обнаружили нечто необычное в Турции (фото)

Археологи обнаружили необычную древнюю гробницу во время раскопок в историческом театре на северо-западе Турции. Погребение, датируемое I веком н. э., нашли внутри театра, а не на соседнем кладбище.

Необычное захоронение обнаружили в древнем городе Аполлония-ад-Риндакум, расположенном в городе Гелязи, провинция Бурса. Раскопки на этом месте начались в 2021 году под руководством профессора Дерьи Шахина из Университета Улудаг в Бурсе, пишет Daily Sabah.

Театр, встроенный в склоны горы Замбактепе с видом на озеро Улуабат, датируется эллинистическим периодом и мог вместить около 5 000 зрителей. В нём также были специальные зоны для зрителей, напоминавшие частные ложи. На данный момент археологи обнаружили 42 ряда сидений и вернули их на прежние места.

Недавно обнаруженная гробница располагалась к северу от нижней части зрительного зала. Ее погребальная камера была построена из самана и покрыта терракотовой черепицей. Исследование останков показало, что умершие были кремированы, что затрудняет определение количества похороненных здесь людей.

Захоронение могло иметь особое назначение, возможно, связанное со священной или героической личностью Фото: Wikimedia Commons

Руководительница раскопок Деря Шахин назвала эту находку одной из самых важных в этом сезоне. "В этом году мы наткнулись на необычную гробницу с погребальной камерой из самана и крышей из терракотовой черепицы. Это была захватывающая находка", — сказала Шахин.

Это место удивило исследователей, поскольку археологи уже знают о существовании некрополя недалеко от входа в древний город. Только что обнаруженная могила также по своей конструкции напоминает другие захоронения в этой местности.

"Учитывая, что у древнего города уже был выделенный некрополь, что делала гробница внутри театра?" — заметила Шахин. Она предположила, что захоронение могло иметь особое назначение, возможно связанное со священной или героической личностью.

Команда археологов также исследует верхний ярус зрительного зала, хотя столетия разрушений оставили мало свидетельств о его конструкции. Исследователи полагают, что эта часть театра, вероятно, опиралась на сводовые конструкции, подобные тем, что использовались в римских театрах.

Дальнейшие раскопки вокруг театра могут выявить дополнительные сооружения Фото: Wikimedia Commons

По словам Шахина, здание, вероятно, имело два яруса зрительских мест, разделенных проходом, известным как диазома. Этот коридор имел ширину примерно 1 метр и, вероятно, обеспечивал доступ к другому ярусу зрительских мест, расположенному выше.

Первоначально театр был построен в соответствии с принципами эллинистической архитектуры с использованием естественного уклона холма. Однако надписи указывают, что последняя фаза строительства пришлась на начало II века н. э., когда римские архитектурные влияния, вероятно, изменили его внешний вид.

Шахин отметила, что раскопки в Аполлонии-ад-Риндакум сопряжены с особыми трудностями, поскольку это древнее поселение непрерывно заселялось. В отличие от заброшенных археологических памятников, на многие его сооружения оказали влияние более поздние постройки и человеческая деятельность.

Дальнейшие раскопки вокруг театра могут выявить дополнительные сооружения, в частности объекты, связанные с местом проведения представлений, храм или древнюю дорогу. Для археологов эта необычная гробница — лишь часть гораздо более масштабного исследования истории этого поселения.

Другие новости науки